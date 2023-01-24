Karatay Belediyesi, Karatay Kapalı Spor Salonu’nu tamamladı

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Karatay Spor Salonu tamamlandı.

Karatay’da spor tesislerinin sayısını artırmak ve gençlerin daha iyi koşullarda spor yapabilmesini sağlamak amacıyla yatırımlara hız veren Karatay Belediyesi, ilçeye önemli spor tesisi daha kazandırdı. Bu çerçevede geçtiğimiz yıl Ağustos ayında temeli atılan Karatay Kapalı Spor Salonu’nun yapımı tamamlandı ve söz konusu tesis İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi. Toplam 8 bin 680 metrekare arsa içerisinde bin 161 metrekarelik inşaat alanına sahip spor salonunda 15’e 28 ebatlarına sahip oyun sahası, fuaye alanı, seyirci tribünü, soyunma odaları ve idari bölümler bulunuyor.

“Gençlerimizin en iyi şekilde yetişmesine katkı sunuyoruz”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da, başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle birlikte, Karatay Spor Salonu’nda incelemelerde bulunarak bilgi aldı. Karatay’ın dört bir yanını çok amaçlı yeni spor tesisleriyle donattıklarını aktaran Başkan Hasan Kılca, spor alt yapısı ve tesisleşmesine verdikleri desteklerle gençlerin en iyi şekilde yetişmesine katkı sağladıklarını söyledi. Karatay’ı sporun merkezi haline getirme yolunda önemli mesafeler kat ettiklerini ifade eden Başkan Kılca, “İlçemizin sportif alandaki ciddi alt yapısını ve potansiyelini ön plana çıkarmanın, alt yapıya sağlam ve kalıcı destekler vermenin sözünü vermiştik. Şimdi bu sözlerimizi bir bir yerine getiriyoruz. Çocuklarımız ve gençlerimiz bizim göz bebeğimiz onlar için ne kadar çalışsak hizmet etsek azdır. Çünkü ileride bayrağı taşıyacak onlar. Karatay Lisesi olarak bildiğimiz 15 Temmuz Lisemizin hemen bitişiğinde yer alan Karatay Kapalı Spor Salonu’nu tamamladık ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze teslim ettik. Burada geleceğin sporcuları yetişecek. Bizler gençlerimize sonuna kadar inanıyor ve güveniyoruz, yatırımlarımızın hepsi daha donanımlı, kendini geliştiren, akıllı ve bilinçli bir nesil yetiştirmek içindir. İlçemizin dört bir tarafında hayata geçecek olan bu yatırımlar sayesinde inşallah ilçemizden şampiyon sporcularımızı çıkartacağız” dedi.