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Karatay Belediyesi ile Tatlısu Belediyesi kardeş şehir oldu

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Tatlısu Belediyesi arasında hazırlanan “Kardeş Şehir Protokolü” imzalandı.

KONYA 07.03.2022, 13:12
Karatay Belediyesi ile Tatlısu Belediyesi kardeş şehir oldu

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Tatlısu Belediyesi arasında hazırlanan “Kardeş Şehir Protokolü” imzalandı.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve KKTC Başbakanı Dr. Faiz Sucuoğlu’nun da katıldığı törende imzalanan protokolle iki belediye; bilgi ve deneyim paylaşımlarının yanı sıra fiziki belediyecilik, sosyal, kültürel ve daha birçok konuyu kapsayan projeler hayata geçirecek.

"Bu protokol kardeşlik bağlarımızı daha da güçlendirecek"

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Karatay Belediyesi ve Tatlısu Belediyesi arasında imzalanan kardeş şehir protokolünün öneminden söz etti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “1571’de Kıbrıs’ın Osmanlı Devleti tarafından fethedilmesi ve 1974’ten sonra da Anadolu’nun çeşitli bölgelerinden pek çok insanımız Kıbrıs’a yerleşmiş. Dolayısıyla aramızda derin bir akrabalık bir kardeşlik bağı var. Karatay Belediyesi ve Tatlısu Belediyesi arasında imzalanan bu protokol de her iki ülke ile milletler arasındaki bu bağları daha da güçlendirecek. Ben bu işbirliği dolayısıyla Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan’ı tebrik ediyorum” dedi.

"Kıbrıslı kardeşlerimiz için üzerimize düşeni yapacağız"

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Konya’nın ve Karatay’ın selamını iletti. Başkan Hasan Kılca, “Öncelikle bu güzel ev sahipliğinizden dolayı Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız başta olmak üzere tüm Kıbrıs halkına teşekkür ediyorum. Hazreti Mevlana’nın şehri Konyamız’dan Karatayımız’dan Kıbrıslı kardeşlerimize selam getirdim. Bizler Türkiye olarak Türk milleti olarak yavru vatanımız Kıbrıs ile et ve tırnak gibiyiz. Konya ve Karatay olarak Kıbrıs için neler yapabiliriz dedik ve bu çerçevede hazırladığımız protokolü imzalıyoruz. Karatay ve Tatlısu Belediyeleri; karşılıklı olarak bilgi ve deneyim paylaşımından fiziki belediyeciliğe; kültürel ve sosyal çalışmalara kadar pek çok alanda işbirliği yapacak. Biz Konya ve Karatay olarak burayla kardeşliğimizi pekiştirmeye geldik. Tatlısu’nun çok daha güzelleşmesi ve ilerlemesi için bizler de gereken her türlü desteği vereceğiz” dedi.

"Bu işbirliği bizim için oldukça değerli"

Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan ise, “Çok anlamlı ve önemli bir gün için bir aradayız. Türkiye’nin güzide şehri, Selçuklu payitahtı Konyamızın güzel ilçesi Karatay ile kardeşlik protokolü imzalıyoruz. Protokolün hazırlanış ve bugüne gelinmesindeki büyük katkıları için Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca’ya, aramızdaki bu bağlantıyı sağlayan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Uslu’ya teşekkür ediyorum. Protokolün iki şehir arasındaki kardeşliğinin daha da artmasına, bilgi paylaşımına vesile olmasına ve şehirlerimizin çok daha ilerlemesine katkı sunacağına inanıyorum. Bizler için oldukça kıymetli olan bu protokolümüzün hayırlar getirmesini diliyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Karatay Belediyesi ile KKTC’nin Tatlısu Belediyesini kardeş şehir ilan eden protokol imzalandı. Protokol imza törenine KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu da katıldı

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