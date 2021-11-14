Karatay Belediyesi ilçeye yeni bir lavanta bahçesi daha kazandırıyor

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Lavanta Bahçesi’ne eklenen 250 bin metrekarelik yeni alanda incelemelerde bulundu.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karaaslan Üzümcü Mahallesinde genişletme çalışmaları devam eden Karatay Lavanta Bahçesi’nde incelemelerde bulundu. Hasan Kılca Karatay Lavanta Bahçesi’nde süren genişletme çalışmaları ile ilgili Park ve Bahçeler Müdürü Mustafa Karasu’dan bilgi aldı.

Karaaslan Üzümcü Mahallesi’ndeki Lavanta Bahçesi’nde genişletme çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürdüklerini dile getiren Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca burada yaptığı açıklamada, İsmil Mahallesi’ne yeni bir lavanta Bahçesi daha kazandıracaklarının müjdesini verdi. Başkan Kılca, yeni bahçenin konum olarak Karatay Termal Tesislerinin yanı başındaki alanda yapılacağını aktardı. Lavanta Bahçelerine olan ilgiden dolayı mutlu olduklarını ifade eden Hasan Kılca, “Lavanta Bahçemiz bu yıl hem Konyalı hemşehrilerimizin hem de Türkiye’nin birçok şehrinden gelen misafirlerimizin tercih noktası oldu. Yaklaşık 75 bin ziyaretçimiz Lavanta Bahçemizi ziyaret etti. Bizler de gösterilen bu yoğun ilgi karşısında bahçemizi büyütme kararı aldık. Lavanta Bahçemizin yanındaki boş alana genişlettiğimiz bahçemizde ekiplerimiz çalışmalarını gerçekleştiriyor. Bizler de çalışma arkadaşlarımızla bir araya gelerek lavanta dikim çalışmalarını yerinde inceledik. Lavanta Bahçemiz önceden 90 bin metrekareydi. Genişletme çalışmalarımızla 250 bin metrekarelik yeni alanda daha lavanta fidelerinin dikimlerimizi gerçekleştiriyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl misafirlerimiz bu yeni alanımızı da ziyaret edebilecekler. Yine İsmil Mahallemizde Karatay Termal Tatil Köyümüzün hemen yanı başında 60 bin metrekarelik alana daha yeni bir Lavanta Bahçesi daha kazandırıyoruz. Bunun da müjdesini buradan vermiş olalım. Böylelikle Lavanta Bahçelerimizi, genişlettiğimiz bahçemiz ve yeni bahçemiz ile birlikte toplamda 400 bin metrekarelik bir alana yaymış olacağız. Karatay Belediyesi olarak boş alanları değerlendirmek istiyoruz. Lavanta Bahçelerimiz ile de bu isteğimizi gerçekleştirmiş olduk. Aynı zamanda Bahçelerimiz ile birlikte turizme, üretime ve ekonomimize de katkıda bulunuyoruz. İsmil’de yeni oluşturacağımız ve genişletmiş olduğumuz Lavanta Bahçelerimiz Konyamıza, Karatayımıza ve hemşehrilerimize hayırlı olsun" diye konuştu.