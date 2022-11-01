Karatay Belediyesi ilçeye “Gül Bahçesi” kazandırıyor

Türkiye’nin en büyük lavanta bahçesini Konya’ya kazandıran merkez Karatay İlçe Belediyesi, şehrin ve ilçenin çehresini değiştirecek "Gül Bahçesi" projesini de hayata geçiriyor.

Karatay Belediyesi, ilçenin çehresini değiştirmek için hayata geçirdiği birbirinden önemli yatırım ve projelerine bir yenisini daha ekliyor. Son 3 yıldır yerli ve yabancı ziyaretçilerin büyük ilgisini çeken Karatay Lavanta Bahçesi’nden sonra Karatay Belediyesi şimdi de Karatay Gül Bahçesi ilçeye kazandırılıyor. Karatay Gül Bahçesi, Karaaslan Üzümcü Mahallesinde 13 bin 700 metrekarelik bir alanda oluşturuluyor. 50 bin adet ve 160 farklı türden gülün dikileceği Karatay Gül Bahçesi’nin gelecek yıl yaz aylarında ziyaretçi ağırlamaya başlaması hedefleniyor. Tamamlandığında hem görsel güzelliği hem de kokusuyla Karatay Lavanta Bahçesi’nin ardından ilçenin yeni cazibe noktası olması planlanan Karatay Gül Bahçesi’nde ziyaretçiler için her şey düşünüldü. Bahçeyi ziyaret edecek vatandaşların yanı sıra profesyonel veya amatör fotoğraf meraklıları, eşsiz kokular eşliğinde bahçe projesinde yer alacak gölgelikli salıncak, gül şemsiyesi, gazebo, gül takı, travers yürüyüş yolları, gül ağaçları ve daha birçok objeyi kullanarak hem birbirinden güzel fotoğraflar çekebilecek hem de unutulmaz bir gün yaşayacaklar.

“Karatay’da lavanta kokusuna gül kokuları eşlik edecek”

Karatay Gül Bahçesi projesi hakkında bilgi veren Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Lavanta Bahçesi, Hobi ve Piknik Bahçeleri ile artan Karatay’ın cazibesini Karatay Gül Bahçesi ile katlayacaklarını ifade etti. Başkan Hasan Kılca, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin bölgede gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında şu bilgileri aktardı:

“Karatay Belediyesi olarak ilçenin tamamında yeşil kuşak çalışmalarımız, park ve bahçe çalışmalarımızla ilçemiz ile hemşehrilerimizin hizmetindeyiz. Karatay’ımıza ekonomik değerinin yanı sıra eşsiz görsel güzelliğiyle son üç yıldır yerli ve yabancı ziyaretçilerimizin büyük ilgisini çeken Türkiye’nin en büyük Lavanta Bahçesi’ni 2019’da kazandırmıştık. Bu çerçevede de Karatay Lavanta Bahçemizin hemen karşısına 13 bin 700 metrekarelik alana görüntüsü ve kokularıyla gönüllerimizi renklendirecek bir gül bahçesinin çok yakışacağını düşündük. Karatay Gül Bahçemiz tamamlandığında vatandaşlarımız ve fotoğraf meraklıları için oldukça güzel ve özel alanlar oluşturmuş olacağız. Aynı zamanda ilçemizdeki yeşil alanına da katkı sağlayacak bahçemiz, birbirinden farklı renklerde binlerce gülün görsel güzelliğiyle ilçenin yeni gözde noktası haline gelecek. Önceden şehrimizde Gül Bayramları ve Gül Festivalleri olurdu. İnşallah Karatay Gül Bahçemizi oluşturduktan sonra bir de Gül Festivali yapacağız. Dolayısıyla Lavanta, Hobi ve Piknik Bahçeleriyle bu bölgemizde yakaladığımız cazibeye Karatay Gül Bahçesi ile de güzel bir güç katmış olacağız. Karatay Gül Bahçemizin şimdiden Karatayımıza, Konyamıza ve kıymetli hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum.”