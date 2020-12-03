Karatay Belediyesi "Geleceğini Çöpe Atma" projesini sürdürüyor

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, çevre bilincinin topluma yansıması, daha temiz bir Karatay oluşturulması amacıyla yürütülen “Geleceğini Çöpe Atma” projesine devam ediyor.

Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması ve vatandaşların da bilgilendirilerek farkındalık oluşturmayı hedef alan proje sayesinde bugüne kadar hem binlerce ağacın kesilmesinin önüne geçildi hem de toplanan atıklar dönüştürülerek ekonomiye geri kazandırıldı. Proje kapsamda Karatay Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, önce “Geleceğini Çöpe Atma” projeyle ilgili vatandaşlara bilgilendirici ilan ve broşürler dağıtarak geri dönüşümle ilgili olarak bir farkındalık oluşturuyor. Daha sonra ise ekipler, sitelere ve işyerlerine atıkların toplanacağı mavi poşet, geri dönüşüm kutuları ve kafesler dağıtıyor. Vatandaşlarca toplanan atıklar rutin olarak toplanıyor ve söz konusu atıklar geri dönüşüm tesislerinde ayrıştırılarak ekonomiye geri kazandırılıyor. Karatay Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, vatandaşa evlerinde ve iş yerlerinde hem broşür ve el ilanlarıyla eğitimleri veriyor hem de vatandaşa mavi poşet dağıtarak Karataylıların geri dönüşüme katılmaları sağlanmış oluyor. Bu kapsamda Karatay Belediyesi’nin projesine vatandaşlar da tam destek vererek ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

"36 bin 650 ağacın kesilmesi önlendi"

Gerçekleştirilen söz konusu projenin yanı sıra “Sıfır Atık” çalışmaları kapsamında Karatay Belediyesi, 2020 yılı içerisinde toplamda 4 milyon 17 bin ton atık topladı. Toplanan atıklar sayesinde ise 2020’de 36 bin 650 ağacın kurtarılmasını sağladı. Yine 2020’de 25 bin 205 litre yakıt tasarrufu sağlanırken 6 milyon 650 kw enerji tasarrufu sağlandı ve 112 bin 750 metreküp de su israfının önüne geçildi. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca; nüfus artışı, teknolojik gelişmeler ve yaşam koşullarının değişmesiyle ortaya çıkan aşırı tüketimin çevre kirliliği ve enerji tüketiminin artışına neden olduğuna vurgu yaparak bu durumun önüne geçilmesi amacıyla ülke genelinde birçok proje yürütüldüğünü söyledi. Bu kapsamda Karatay Belediyesi olarak da “Sıfır Atık” ve geri dönüşüme dair çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini söyleyen Başkan Hasan Kılca, “Geleceğini Çöpe Atma” projesini de bu bağlamda önemsediklerinin altını çizdi. Hasan Kılca, “Bu projemiz sayesinde belediye olarak yürüttüğümüz geri dönüşüm çalışmalarımıza vatandaşlarımız ve esnafımızı da dahil etmiş oluyoruz. Projeyle hem hemşehrilerimizi dağıttığımız broşürlerle bilgilendirerek bir farkındalık oluşturuyoruz hem de bu konuda vatandaşlarımızın da fikirlerini alarak birlikte önemli aşamalar kat ediyoruz. Bu kapsamda ilçemizdeki siteler ile işyerlerine mavi poşet, geri dönüşüm kutuları ve kafeler vererek atıkların yerinden toplanmasını sağlıyoruz. Ekiplerimiz düzenli olarak bu atıkları toplayarak tesislerde ayrıştırmasını ve geri dönüşümünü sağlamış oluyorlar. Bu projemize Karataylı hemşehrilerimiz de projemize destek veriyor. Bu vesileyle büyük hassasiyet gösteren ve destek olan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Karatay Belediyesi olarak bu konuda üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Amacımız gelecek nesillere daha yeşil, daha temiz ve çok daha güzel bir Karatay bırakmak” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, vatandaşlar ve esnaflar da Karatay Belediyesi tarafından yürütülen “Geleceğini Çöpe Atma” projesi için Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya teşekkür ettiler. Karataylılar, “Daha önce kağıt, cam veya plastik atıklarımızı çöpe atıyorduk. Karatay Belediyesi bu projeyi başlatınca bizim de katkımız olsun dedik ve geri dönüşüm malzemelerini bizlere verdikleri poşet ve kutularda biriktirmeye başladık. Bu sayede de toplanan atıklar, dönüştürülerek ekonomiye yeniden kazandırılıp israfın da önüne geçilmiş oluyor” dedi.