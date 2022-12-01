Karatay Belediyesi ev sahipliğindeki “1. Uluslararası Selçuk Sağlık Bilimleri Kongresi”

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuk Üniversitesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi işbirliğiyle düzenlenen “1. Uluslararası Selçuk Sağlık Bilimleri Kongresi” başladı.

Karatay Belediyesinin ev sahipliğinde, Selçuk Üniversitesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından organize edilen “1. Uluslararası Selçuk Sağlık Bilimleri Kongresi” başladı. Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, Karatay Belediyesi, Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuk Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinin işbirliğiyle Karatay Termal Tatil Köyünde yapılan organizasyonun açılışında konuştu.

SÜ Rektör Prof. Dr. Metin Aksoy, Korona Virüsü salgınıyla birlikte tüm dünyada sağlık alanında önemli dönüşüm ve değişimlerin ortaya çıktığını vurguladı. Prof. Dr. Metin Aksoy, “Korona Virüsü salgını, sağlık alanının ne kadar kıymetli olduğunu idrak etmemize, sağlık alanındaki konulara biraz daha özen göstermemize ve çok daha hassas yaklaşmamıza vesile oldu. Bugün başlayan 1. Uluslararası Selçuk Sağlık Bilimleri Kongresi de bu bağlamda kıymetli. Bu süreçlerde üniversitelerin yaptığı çalışmalar ile bilim adamlarının ortaya koyduğu görüşler çok önemli. Biz sağlık hizmetlerinde çevresiyle uyumlu, bölgesel ve ulusal sağlık sorunlarına çözüm üreten koruyucu hekimliği ön planda düşünen ve aynı zamanda milli ve manevi menfaatler etrafında hareket eden bir üniversiteyiz. Kongremizin bu alana gönül vermiş tüm sağlık ve eğitim çalışanlarına, bilgi birikimlere katkıda bulunacağına inanıyorum. Farklı bakış açılarının ve yeni fikirlerin paylaşıldığı verimli bir kongre olmasını temenni ediyorum. Şehrimize böyle güzel bir tesisi kazandıran ve her zaman bizlerin yanında olan Karatay Belediye Başkanımız Sayın Hasan Kılca’ya ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

“Sağlık politikalarına, sağlık eğitimlerine, hizmetlere ve araştırmalara katkıda bulunma amacındayız”

Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emine Arslan da, sağlık turizmi açısından önemli bir konumda olan kongrenin Karatay Termal Tatil Köyünde yapılıyor olmasının kendileri için ayrıca önem taşıdığını söyledi. Prof. Dr. Emine Arslan, “Sağlık Bilimleri Fakültemiz kurulduğu günden bu yana öğrenci eğitim, öğretim vizyonumuz doğrultusunda mesleki alanda nitelikli, kendini yenileyen sosyal sorumluluk bilinciyle ülke sorunlarına duyarlı sağlık profesyonelleri ile bilim insanlarının yetişmesini hedeflemiştir. Sağlık politikaları, eğitimleri, sağlık hizmetleri ve sağlık araştırmaları başta olmak üzere sağlık alanına katkıda bulunmak, güncel tartışmalara bir cevap oluşturmak amacıyla 1. Uluslararası Selçuk Sağlık Bilimleri Kongresini organize ettik. Kongremize destek veren Rektörümüz Prof. Dr. Sayın Metin Aksoy’a, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca’ya teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“İlçemizin bugünü ve geleceğini şekillendiren bir gayret içerisindeyiz”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ise Konya’nın kadim bir başkent olduğunun altını çizerek, ulusal ve uluslararası düzeyde katılım sağlanan yapılan 1. Uluslararası Selçuk Sağlık Bilimleri Kongresi’ne ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını aktardı. Başkan Kılca, “Dünyadaki ilk üniversitelerden birisi olan ve Celalettin Karatay tarafından kurulan Celalettin Karatay Medresesi bu şehirde. Yine şehrimizde çok kıymetli ilim adamları yetişmiştir. Sizleri ağırladığımız Karatay Termal Tatil Köyümüz de sık sık böyle güzel organizasyonlara ev sahipliği yapıyor. Karatay; tarımın, hoşgörünün, turizmin ve tarihin merkezidir. Belediye olarak bu değerler ışığında, ilçemizin sadece bugününü değil, geleceğini şekillendiren büyük hassasiyet ve gayret içerisindeyiz. Fiziki yatırımlar ile kültürel ve sosyal projeleri hayata geçirmenin yanı sıra; sizler gibi birçok kıymetli meslek gruplarının sempozyum, çalıştay, kongre ve toplantılarına da ev sahipliği yaparak bu gayrete katkı sağlıyoruz. Belediye olarak son 3,5 yılda birçok sağlık merkezi projesine imza attık. Söz konusu projelerimizden bir kısmı tamamlanırken, 4’ünün yapımı ise sürüyor. ‘1. Uluslararası Selçuk Sağlık Bilimleri Kongresi’ne ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şehrimize ülkemizin farklı illerinin yanı sıra Amerika, İngiltere, Litvanya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, İran, Endonezya ve Malezya’dan katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Protokol konuşmalarının ardından iki gün sürecek kongrenin oturumlarına geçildi. Türkiye’nin yanı sıra Amerika, İngiltere, Litvanya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, İran, Endonezya ve Malezya olmak üzere 7 ülkeden 300’ü aşkın katılımcının yer aldığı “1. Uluslararası Selçuk Sağlık Bilimleri Kongresinin başkanlığını Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emine Arslan üstlenirken; kongrede öğrenciler, sağlık çalışanları, sağlık hizmetleri, hastalar, hastalıklar ve olgu sunumlarının yanı sıra; kadın, çocuk ve evsizler gibi toplumda dezavantajlı durumda bulunan gruplara yönelik araştırmaları içeren 200’ün üzerinde bildiri sunulacak.