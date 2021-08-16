Karatay Belediyesi 37 milyonluk yatırımları ile gücüne güç kattı

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi ‘yol medeniyettir’ anlayışıyla gerçekleştirdiği hizmetler kapsamında, ilçeye Yeni Asfalt Plenti, 55 yeni hizmet aracı ile Asfalt ve Beton Elemanları Analiz Laboratuvarı kazandırdı.

Karatay Belediyesi; Yeni Asfalt Plenti, 55 yeni hizmet aracı ile Asfalt ve Beton Elemanları Analiz Laboratuvarı düzenlenen açılış töreni ile hizmete alındı. Yeni tesis, laboratuvar ve iş makinelerinin hizmete alım açılışı Tatlıcak Tesislerinde gerçekleştirildi. Karatay Belediyesi, Konya Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla hizmete aldığı asfalt plenti ve kendi öz kaynaklarıyla ilçeye kazandırdığı 55 yeni hizmet aracı ile Asfalt ve Beton Elemanları Analiz Laboratuvarı ile önemli çalışmalara imza atmayı hedefliyor. Karatay’da yolların standartlara ve normlara uygun hale getirilmesi için hizmete alınan Asfalt Plent Tesisi, Tatlıcak Tesislerinde mevcut bulunan asfalt üretim merkezinin yanına eklendi. 13 milyon 500 bin liraya mal olan yeni Asfalt Plenti Tesisi ile birlikte; uygun koşullarda saatte 240 ton üretim yapma kapasitesiyle birlikte, daha az personel ile daha fazla üretim gerçekleştirme ve laboratuvarda test edilmiş uygun karışımı üretme özelliğiyle hem zamandan hem de ekonomiden tasarruf sağlayacak.

“Laboratuvar yol ve yapı malzemelerinin kalitesini artıracak”

Karatay Belediyesi Asfalt Plenti Tesisi ile birlikte yine hizmete aldığı Asfalt ve Beton Elemanları Analiz Laboratuvarıyla da asfalt ve beton analizlerinin yapılabileceği modern laboratuvar kuruyor. Tatlıcak tesislerinde yer alan Asfalt Plenti Şantiyesi’nde kurulan laboratuvarda; 36 cihaz ile Karatay’ın yollarına serilen asfaltın, kaldırım, bordür, kilitli taş ve zeminle ilgili yapımların kalitesi artacak. Asfalt ve Beton Elemanları Analiz Laboratuvarı; toprak, asfalt ve beton analizlerini son teknoloji cihazlarıyla gerçekleştirecek. Karatay Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek yol, beton ve kaldırım gibi tüm çalışmalarda kullanılan yapı malzemelerini kontrol edecek olan Asfalt ve Beton Elemanları Analiz Laboratuvarı; çalışmaların daha uzun ömürlü olmasını sağlarken, maddi açıdan da büyük tasarruf elde edilecek.

“Bu şehrin hizmetkârı olmak için yola çıktık”

Karatay Belediyesi olarak, hizmetlerin tüm bölgelere daha hızlı ve sağlıklı ulaşabilmesi ilçeye 37 milyonluk bir bütçeyle; Yeni Asfalt Plenti, 55 yeni hizmet aracı ile Asfalt ve Beton Elemanları Analiz Laboratuvarı kazandırdıklarını ifade eden Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca; bu şehrin hizmetkarı olmak için yola çıktıklarını söyledi. Asfalt plenti sayısını ikiye çıkardıklarını ve Yeni Asfalt Plenti ile daha hızlı ve kaliteli yollar yapacaklarını aktaran Hasan Kılca, “Devlet ve millet arasında gönül köprüsü kurmak için yola çıkmış neferleri olarak gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz. Tüm bu gayretimiz; Karatayımızın, Konyamızın ve güzel ülkemizin en iyi noktaya taşınmasına katkı sunmaktır. Bu kapsamda da ilçemizin dört bir tarafında sürdürdüğümüz yeni yol açma, asfalt kaplama ve bakım-onarım çalışmalarına ayrı bir önem veriyoruz. Karatay Belediyesi olarak yol medeniyettir anlayışıyla daha büyük işlere imza atmak adına saatte 240 ton gibi yüksek bir üretim kapasitesine sahip ve değeri 13 milyon 500 bin Lira olan asfalt plentini Karatay’ımızın hizmetine sunuyoruz. Yeni asfalt plentimizin Karatayımıza kazanılmasında katkı veren Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Yeni Asfalt Plentimiz bugüne kadar gösterdiğimiz gayretimize hem hız hem de bereket katacak” dedi.

“Asfalt laboratuvarı ile yolların kullanım ömrü artacak”

Asfalt ve Beton Elemanları Analiz Laboratuvarı ile ise laboratuvar yol ve yapı malzemelerinin kalitesini artıracağını belirten Kılca, “Konyamızın iklim koşullarına daha uygun, kullanım ömrü ve dayanımı daha yüksek asfalt üretimi gerçekleştirebilmek de son derece önemli. Bu bağlamda hem maddi ve beşeri kaynaklarımızı çok daha verimli kullanmak hem de asfaltın kalitesini artırabilmek amacıyla yine “Asfalt ve Beton Elemanları Analiz Laboratuvarımızı da hizmete açtık. Bu tesisimizdeki 36 cihaz sayesinde ürünün kalite standardı daha da yükselecek ve hemşehrilerimize daha güzel hizmet etmenin mutluluğunu yaşayacağız” şeklinde konuştu.

“Karatay’ın araç filosuna 55 araç daha katıldı”

Açılışını yaptıkları üçüncü hizmet olan araç alımları ile ilgili belediyelerin harcamaları içerisinde en yüksek kalemin araç kiralamaları veya alımları olduğunu belirten Başkan Hasan Kılca, bugüne kadar birçok alım ve projede olduğu gibi bu alımın da belediyenin kendi kaynaklarıyla gerçekleştirildiğine vurgu yaparak 55 yeni aracın Karatay’a hayırlı olmasını diledi. Başkan Kılca, “Karatay Belediyesi olarak vatandaşlarımıza daha hızlı ve kesintisiz bir şekilde hizmet etmenin gayretindeyiz. Bunun için de göreve geldiğimiz günden beri araç filomuzu güçlendirmek için çalışıyoruz. Geçtiğimiz yıl 34 araç satın alarak filomuzu genişletmiştik. Bu yıl da altyapı ve asfalt çalışmalarımızda bize güç katacak 10 adet kamyon ve 5 adet iş makinesini daha araç filomuza katıyoruz. Bunun yanı sıra belediye olarak çok önem verdiğimiz Sıfır Atık çalışmalarımızda kullanmak üzere 12 atık toplama kamyonu ile birlikte 7 adet hizmet kamyoneti; yine özellikle geçtiğimiz haftalarda ülkece maruz kaldığımız yangınları söndürmede de aktif olarak kullanabileceğimiz şekilde tasarladığımız 8 arazöz ve 13 adet de hizmet aracını filomuza ekliyoruz. Bugün hizmete sunduğumuz ve toplamda yaklaşık 23 milyon liraya mal olan 55 aracımızı da bugüne kadar olduğu gibi yine belediyemizin öz kaynaklarıyla satın aldık. Tüm bu hizmetlerle öncelikli hedefimiz, Karatay’ın hizmet çıtasını yükseltmek ve bununla beraber hemşehrilerimize söz verdiğimiz gibi durmadan, yorulmadan yepyeni projeler için kolları sıvamaktır. Hizmete aldığımız ve toplamda 37 milyon lira değerindeki yeni asfalt plentimizin, 55 aracımız ile asfalt ve beton elemanları analiz laboratuvarımızın hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

“Zor günlerde bu yatırımlar bir nebze de olsa yüreğimize su serpiyor”

Selçuklu Belediye Başkan Vekili Faruk Ulular; Türkiye zor günlerden geçerken vatandaşlara yönelik yapılan yatırımlar ile bir nebze de olsa mutlu olduklarını söyledi.

Konya’da hizmet çıtasının her geçen gün yükseldiğine vurgu yapan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ise, milletin desteğiyle hizmetkar olmaya ve çalışmalarına devam edeceklerine vurgu yaptı. Karatay’a kazandırılan yeni yatırımların hayırlı olmasını dileyen Kavuş, “Konya’nın tüm ilçelerinde nerede bir yatırım olursa hepimiz bundan mutluluk duyuyoruz. AK Parti Belediyeleri olarak Konya’mızda alınan oyların tesadüf olmadığı ortaya konulan hizmetlerle kendini kanıtlıyor. Büyükşehir Belediyemiz başta olmak üzere tüm ilçe belediyelerimiz ile birlikte hizmet çıtası her geçen gün yükseliyor. Milletimizin güveni ve desteği bizlere tam olduğu için bizlerde hiç durmadan koşturmaya devam ediyoruz. Bugün açılışı yapılan bu hizmet alım asfalt plenti, laboratuvarı ve araçların hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.

"Karatay Belediyesinin yatırımı şehri geleceğe hazırlıyor"

AK Parti Belediyelerinin birlik ve beraberliği ile vatandaşların büyük hizmetlerle buluştuğuna işaret eden AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, gerçekleştirilen hizmetlerin şehrin geleceğe hazırlanması adına büyük fırsat olduğunu kaydetti. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya teşekkür eden Hasan Angı, “Dünyadaki yaşanan doğal felaketler ülkemizi de etkiliyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız başta olmak üzere ilçe belediye başkanlarımız bu şehre daha fazla hizmet etmek adına gecelerini gündüzlerine katıyorlar. Biz Konya’mızı, ülkemizi seviyoruz. Ülkemizdeki birlik ve beraberliğin çok daha büyük hizmetlerin buluşmasına, insanımızın huzur ve refahının artmasına büyük katkılar sağlıyor. Bugün burada hizmet alımı gerçekleştirilen hizmetler şehrin geleceğe hazırlanması için büyük fırsatlar sunuyor. Bu hizmetlerle birlikte geleceğe çok daha umutla bakıyoruz. Bu yatırımları Konya’ya kazandırmada emeği geçen başta Karatay Belediye Başkanımız olmak üzere, desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediyemize ve Karatay’ın emektar tüm personeline teşekkür ediyorum” dedi.

"Bu şehre hizmet için hep beraber çalışıyoruz"

Konya’daki Belediyeler arasındaki uyuma vurgu yapan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise; Karatay Belediyesi’ne ilçeye kazandırdığı hizmetler adına teşekkür etti. Konya için birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhu ile çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Altay, “Ülkemiz çeşitle afetlerle mücadelesini sürdürüyor. Afetlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Devletimiz güçlüdür. Bakanlarımız Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yaraların sarılması adına çalışmalar yürütüyorlar. Biz de Konya olarak iş gücümüzle yoğun bir gayret içerisindeyiz. AK Parti Belediyeleri olarak şehrimize hizmet etmek için adeta birbirimizle yarış içerisindeyiz. Bugün Büyükşehir Belediyemizin de desteğiyle Karatay Belediyemiz tarafından hayata geçirilen asfalt plenti ve Karatay Belediyemiz tarafından Konya’ya kazandırılan Asfalt ve Beton Elemanları Analiz Laboratuvarı ve 55 yeni aracın açılışını gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar AK Parti Belediyeleri olarak Konya’mıza çok önemli hizmetlerde bulunduk. Bundan sonra da Konyalılardan aldığımız destekle birlik beraberlik ve kardeşlik ruhu içerisinde sürdürmeye devam edeceğiz. Bu dönem koordinasyonun en yüksek olduğu bir dönem. Büyükşehir ve ilçe ayrımı neredeyse kalmadı bundan dolayı ben tüm belediye başkanlarımıza bu uyuma verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. Karatay Belediye Başkanımızla birlikte Karatay’ın İsmil, Hayıroğlu, Ovakavağı ve Yarma’da vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Bu ziyaretimizde gördük ki Karatay Belediyemiz merkeze uzak mahallerimizin neredeyse hiçbir eksik kalmadan birçok sorununu halletmiş. Bu şehre hizmet etmek için hep beraber gayret ediyoruz. Karatay’ımıza kazandırılan 37 milyonluk bu hizmetlerin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Başta Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca ve tüm ekibine teşekkür ediyor ve şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Tatlıcak Tesislerinde gerçekleştirilen hizmet alım açılış törenine Karatay Kaymakamı Abdullah Selim Parlar, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, AK Parti İl ve Karatay İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı.