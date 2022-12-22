Karatay Belediyesi “35 Bin Kitap Desteği” projesini tanıttı

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, “2019’dan beri okullarımıza ve eğitim çağındaki yavrularımıza 415 bin 154 adet kitap ve dergi desteği sağladık. Bugün de 35 bin kitabı daha evlatlarımızla buluşturuyoruz. Böylece toplamda 450 bin rakamına ulaştık. Okuyarak gelişen ve büyüyen nesillere hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

Eğitime yönelik fiziki yatırımlarının yanı sıra birçok projeyle gelecek nesillerin yetişmesine önemli katkı sunan Karatay Belediyesi, eğitime olan desteğini artırarak sürdürüyor. Bu çerçevede Karatay Belediyesi, ilçedeki tüm okullara kitap desteğinde bulundu. Öğrencilerin çok daha fazla kitapla buluşmasının hedeflendiği proje çerçevesinde Karatay’daki tüm okullara 35 bin adet kitap desteği sağlandı. Söz konusu destek için Karatay Gençlik Merkezi’nde "35 Bin Kitap Desteği" projesini tanıttı.

Başkan Hasan Kılca yatırımları anlattı

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, programda yaptığı konuşmada belediye olarak eğitime sınırsız destek verdiklerini ifade etti. Başkan Hasan Kılca, “2019’dan bu yana, ilçemizde ilkokul birinci sınıfa başlayan 35 bin yavrumuza çanta kırtasiye desteğinde bulunduk. Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdik ve ilçemizdeki bütün okullarımıza TÜBİTAK Popüler Bilim Yayınları Kitaplığı kurduk; kitaplıklarımıza on binlerce TÜBİTAK yayını yerleştirdik. Alanı uygun olan 30 okulumuza FIFA normlarına uygun 30 yeni suni çim halı saha yaptık. 6 eğitim tesisi inşa ettik. Sporu tabana yaymak adına okullarımızda dostluk ve kardeşlik temalı futbol turnuvaları organize ettik. Kent Konseyimizin organizesinde başlatılan ve ilçemizdeki tüm ilkokulları kapsayan “Sıfır Atık Tiyatrosu” projemiz de devam ediyor. Proje çerçevesinde şu ana kadar 24 bin öğrencimiz sıfır atığı tiyatro ile öğrenmiş ve hayatına katmış oldu. Milli, manevi ve dini değerlerimizi sahip çıkarak, Ramazan ayında 40 bin çocuğa ‘Ramazan Heybesi’ hediye ettik. Eğlendirici, bilgilendirici, öğretici içeriklerinin yanında daha birçok sürprizin bulunduğu bu projemizi önümüzdeki dönemlerde de sürdürmeyi planlıyoruz. Yine Kent Konseyimiz tarafından yürütülen “Haydi Sinemaya” projesi çerçevesinde ilçemizde öğrenim gören 17 bin öğrenci, sinema keyfi yaşadı. Ulubatlı Hasan Parkı içerisine kurduğumuz Trafik Eğitim Parkımızda bu eğitim-öğretim döneminde milli eğitim müdürlüğümüz, emniyetimiz ve jandarmamızın da kıymetli destekleriyle 6 bin 800 ilkokul 4. sınıf öğrencisine trafik bilincini oluşturmak amacıyla eğitimler veriyoruz. Olimpiyat Parkımızın içerisinde hayata geçireceğimiz ikinci Trafik Eğitim Parkımızın yapımında da sona geldik. Çocuklarımızın eğitim ve doğa sevgisine katkı sunacak Tabiat Okulumuzun yapımını da tamamladık. Projemizi inşallah önümüzdeki dönem hayata geçiriyoruz. Geçtiğimiz aylarda başlattığımız “Tarih Yazan Çocuklar Karatay’da” projemiz var. Büyük önem verdiğimiz bu projemizle de şu ana kadar ilçemizde eğitim gören 15 bin 3’üncü ve 4’üncü sınıf öğrencimiz, ecdadını hem tiyatroyla hem de kitap okuyarak tanıma imkanı buldu. Robokaratay projesini başlattık ve şu ana kadar 11 okulumuza robotik kodlama atölyesi kurduk. Uygun alana sahip bütün ortaokullarımıza bu atölyelerimizi kurmayı sürdüreceğiz. Yine bu projemiz çerçevesinde ilk robot yarışmamızı geçtiğimiz dönemin sonunda yaptık. Bir yandan üniversite sınavına giren öğrencilere YKS kayıt ücreti desteği verirken; diğer yandan ilçemizde ikamet edip ülkemizin herhangi bir üniversitesini bu yıl ilk kez kazanan tüm gençlerimize biner lira nakdi destek sağladık” ifadelerini kullandı.

“İlçemiz eğitimine 450 binin üzerinde kitap ve dergi desteği sağladık”

“Eğitime 35 Bin Kitap Desteği” Projesi’nden bahseden Hasan Kılca, eğitime verdikleri desteklerle Karatay’ın vizyonunu sahaya yansıttıklarını belirtti. Kılca, sözlerini şöyle tamamladı:

“Son iki yıldır çocuk ve gençlerimizin bilimi sevmeleri ve içlerindeki keşfetme yeteneklerine katkı sunmak için, kayıt yaptıran tüm öğrencilerimize TÜBİTAK Bilim ve Teknik, Bilim Çocuk ile Meraklı Minik dergilerini ulaştırıyoruz. Bu projemiz çerçevesinde son iki yılda 311 bin dergiyi geleceğimiz olan gençlerimize ücretsiz bir şekilde ulaştırdık, ulaştırmaya devam ediyoruz. Karatay Belediyesi olarak, ilçemizde eğitim hayatına devam eden evlatlarımız için geliştirdiğimiz birçok proje dahilinde 2019 yılından bu yana dağıttığımız kitap ve dergilerin toplamı ise 415 bin 154. Bugün de 35 bin adet kitabı daha evlatlarımızla buluşturuyoruz. Böylece 450 bin kitap ve dergi rakamına ulaşmış olduk. Okuyarak gelişen ve büyüyen nesillere hizmet etmenin bizlere verdiği mutluluğu, heyecanı ve gururla hizmetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz.”

“Bu destek, Karatay’daki her kademedeki öğrencimiz için büyük bir imkan”

Karatay Belediyesinin 35 Bin Kitap Desteğinin öneminden bahseden Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit de söz konusu projenin ilçenin akademik kalitesinin artmasına katkı sağlayacağını ifade etti. Yiğit; “Konya’da eğitim ve öğretim faaliyetlerinin en büyük destekçilerinden biri yerel yönetimlerdir. Gerek Büyükşehir Belediyemiz gerekse ilçe belediyelerimiz bu konuda çok büyük bir sorumluluk alıyor ve birbirinden değerli hizmetleri hayata geçiriyorlar. Karatay Belediyesi tarafından bugün ilkokul, ortaokul ve lise grupları için toplamda 35 bin kitap desteği daha sağlanıyor. Karatay’daki her kademedeki öğrencimiz için büyük bir imkân olan bu hizmet ilçenin akademik kalitesine de katkı sağlayacaktır. Çok kıymetli ve anlamlı olan bu hizmetin ötesinde de Hasan Kılca’nın öncülüğünde Karatay’da yapılan eğitim yatırımları her türlü takdirin üzerinde yer almaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle 35 bin kitap desteği başta olmak üzere eğitime verilen tüm katkılar vesilesiyle Karatay Belediye Başkanımız Sayın Hasan Kılca ve ekibine çok teşekkür ediyorum” dedi.

“35 Bin Kitap Projesi, belediyemizin eğitime verdiği desteğin güzel bir kanıtı”

Eğitme verdiği desteklerden dolayı Karatay Belediyesine teşekkür eden Karatay Kaymakamı Yavuz Güner ise 35 Bin Kitap Projesi’nin ilçeye hayırlı olmasını diledi. İlçe Kaymakamı Yavuz Güner, “Karatay’da eğitime verilen tüm bu desteklerden dolayı bizler de mutluyuz. Bu projeler, gerçekten hem güzel hem de sayısı fazla. Karatay Belediyemizin daha önce başlattığı ve devam ettirdiği sadece bir değil birden fazla proje var. 35 Bin Kitap Projesi ile de belediyemizin, eğitime verdiği desteğin yine güzel bir kanıtı. 35 bin kitap projesi dolayısıyla başta Karatay Belediyemize, Belediye Başkanımıza, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze, İlçe milli eğitim müdürlüğümüze ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.