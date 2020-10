Karatay Belediye Meclisi’nden Azerbaycan’a tam destek

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi Meclisi, Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarına saldırı düzenlemesi ve Azerbaycan’ın savaş ilan etmesi dolayısıyla kardeş ülke Azerbaycan’a tam destek verdi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca başkanlığında toplanan Karatay Belediye Meclisi, Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik yaptığı saldırıları kınamak ve Azerbaycan’ın yanında olduklarını göstermek amacıyla bir bildiri yayımladı. Karatay Belediyesi hizmet binasına Türk Bayrağının yanına Azerbaycan bayrağı da asılırken, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca tarafından okunan açıklamada da kardeş ülke Azerbaycan’a olan dayanışma ve destek net bir şekilde ortaya kondu.

" “Sevinçleri sevincimiz, kederleri kederimizdir”

Başkan Hasan Kılca; ortak tarih, inanç ve irade üzerinden inşa edilen “tek millet iki devlet” kimliğinin yalnızca Ermenistan’a karşı değil, söz konusu sarsılmaz dostluk ile kardeşliği kendisi için risk gören tüm ülkelere karşı da en büyük güç olarak gördüklerini belirtti. Hasan Kılca açıklamasında, “Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarındaki işgali ve işgal ettiği topraklarda Azeri kardeşlerimize yönelik yaptığı soykırım ile işkence halen hafızalarımızdadır. Yukarı Karabağ’ı 30 yılı yakın bir süredir işgali altında tutan Ermenistan’ın, Azerbaycan topraklarına yaptığı son saldırısının başka amaç ve hedefler peşinde olduğu ise apaçık ortadadır. Ermenistan’ın yaptığı saldırılar asla kabul edilemez. Azerbaycan hepimizin vatanıdır. Kalplerimiz, Azerbaycanlı kardeşlerimizle her zaman birlikte atar. Sevinçleri sevincimiz, kederleri kederimizdir. Merhum Bahtiyar Vahapzade’nin de ifade ettiği gibi ‘bir ananın iki oğlu, bir ağacın iki kolu, o da ulu, bu da ulu, Azerbaycan, Türkiye. Birdir bizim her halimiz, sevincimiz - melalimiz. Bayraklarda hilalimiz Azerbaycan - Türkiye’” ifadelerine yer verdi.

“Yaşasın Türkiye - Azerbaycan kardeşliği”

Ermenistan’ın çeyrek asırdan fazla bir süredir işgal ettiği Azerbaycan topraklarından bir an önce çekilmesi yönünde çağrı yapan Kılca, “Anavatanımızdan ayrı tutmadığımız can Azerbaycan’a her zaman olduğu gibi, bu haklı davasında da kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Vatanları uğruna can veren tüm Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyor; kederli ailelerine ve tüm Azerbaycan halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz. Gazilerimize acil şifalar diliyoruz. Yaşasın Türkiye-Azerbaycan kardeşliği” diye konuştu.