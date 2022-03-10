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“Karatay Akıl Ve Zeka Oyunları Yarışması” tamamlandı

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesinin destekleriyle Karatay Kaymakamlığı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen “Karatay Akıl ve Zeka Oyunları Yarışması” tamamlandı.

KONYA 10.03.2022, 11:53
“Karatay Akıl Ve Zeka Oyunları Yarışması” tamamlandı

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesinin destekleriyle Karatay Kaymakamlığı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen “Karatay Akıl ve Zeka Oyunları Yarışması” tamamlandı.

Yarışmalar; ilkokul ve ortaokul kategorilerinde 5’er akıl ve zeka oyunuyla yapıldı. İlkokul kategorisinde 5 farkı oyunda 33 ilkokuldan toplam 140 öğrenci katılırken ortaokul kategorisinde ise yine 5 farklı oyunda 16 ortaokuldan 68 öğrenci katıldı. “Karatay Akıl ve Zeka Oyunları Yarışması”nda farklı kategorilerde dereceye giren 30 öğrenci için Karatay Celaleddin Karatay Gençlik Merkezi’nde bir ödül töreni düzenlendi.

“Öğrencilerimiz bu tür yarışmalarla geleceklerine şekil veriyorlar”

Dereceye giren öğrenciler ve ailelerinin katıldığı törende konuşan Karatay Kaymakamı Zafer Orhan, eğitimi dört duvarın arasından çıkararak öğrencilerin aldıkları teorik bilgileri uygulamaya dökmelerinin önemli olduğunu söyledi. Kaymakam Zafer Orhan, “Karatay Akıl ve Zeka Oyunları Yarışması da bu tanıma uyan bir faaliyet oldu. Yarışmaya destek veren ve katkı sunan herkese teşekkür ediyor, turnuvaya katılan tüm öğrenci kardeşlerimi de ayrıca tebrik ediyorum. Bu yarışmada önemli olan dereceye girmek değil, öğrencilerimizin bu aşamalardan geçerek geleceklerini şekillendirmeleridir. Tabii birçok ilçede görev aldım ama Karatay Belediyesi kadar eğitime ve öğrencilere bu derecede destek veren bir belediye görmedim. Bu vesileyle Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca’ya ayrıca teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Eğitimle ilgili birçok projemizle çocuklarımız ve gençlerimizin yanındayız”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da konuşmasına yarışmaya katılan ve dereceye giren tüm öğrencileri tebrik ederek başladı. Karatay Belediyesi olarak gelecek nesillerin en iyi şekilde yetişmeleri için eğitim yatırımlarına büyük önem verdiklerinin altını çizen Başkan Hasan Kılca, “İlçemizdeki eğitim kalitesini yükseltecek bütün projeleri destekliyor, öğrenci kardeşlerimizin fiziki ortamlarını en iyi seviyeye çıkaran yeni eğitim tesisleri inşa ediyoruz. 31 Mart 2019 seçimlerinden sonra ilk yaptığımız iş de 3 okulumuzun temelini atmak olmuştu. Bu kapsamda son 3 yılda yaptığımız çalışmalarla Karatayımıza toplamda 101 derslikten oluşan 6 eğitim tesisi kazandırdık. Özellikle Karatay Bilim ve Sanat Merkezimizin (BİLSEM) yapımını tamamladık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze teslim ettik. Bu özel mekan, yetenekleri ve becerileriyle öne çıkan evlatlarımızın belirli bir program çerçevesinde eğitim alacakları mekanlardan oluşuyor. Bu yatırımımızla ilçemiz, BİLSEM gücüne sahip bölgelerden biri haline geldi. Toplam yatırım bedeli 35 milyon TL’ye ulaşan bu çalışmalarımızla fiziki eğitim yatırımlarının bütçeye oranı en yüksek olan belediyelerin başında geliyoruz. Yine Celalettin Karatay Gençlik Merkezi daha önce düğün salonu olarak kullanılıyordu. Biz burayı da gençlerimize tahsis ettik. Karatay Yaz Spor Okulları’ndan Karatay Belediyesi Spor Kulübümüzün yeniden canlandırılmasına ve daha birçok projeyle çocuklarımız ile gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“Öğrencilerimize spor, sanat ve kültürde proje üretebilecekleri yeni imkanlar sunuyoruz”

Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç ise yeni nesil eğitim ve öğretim sistemlerinden söz etti. Öğrencilerin artık dört duvar etrafındaki okullarında değil, kendilerinin ilgi ve yeteneklerine göre değerlendirilerek bir eğitimden geçmek istediklerini aktaran Sami Sağdıç, “Günümüzde geldiğimiz noktada artık öğrencilerimize yeni alanlar açmak; spor, sanat kültür ve projeler üretebileceği yeni imkanlar sunmak zorundayız. Milli Eğitim camiası olarak bizler çalışmamızı bu yönde yürütüyoruz. Bugün finalini yaptığımız bu yarışma da bunun bir göstergesidir. Yarışmada dereceye giren tüm öğrenci kardeşlerimizi, öğretmenlerimizi ve yarışmaya katkı sunan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Karatay Kaymakamı Zafer Orhan, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç; “Karatay Akıl ve Zeka Oyunları Yarışması”nda farklı kategorilerde dereceye giren 30 öğrenciye ödüllerini verdi.

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