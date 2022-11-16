Karatay Adalet Parkı’na Millet Kıraathanesi kazandırılıyor

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, Adalet Parkı’na Millet Kıraathanesi kazandırıyor.

Vatandaşların sosyal ve kültürel hayatına katkı sağlayan önemli projelerden biri olan Millet Kıraathanelerinin Karatay’daki sayıları her geçen gün artıyor. Bu çerçevede Karatay Belediyesi, Akabe Mahallesi Adalet Parkı içerisine kazandırılan Millet Kıraathanesinin yapımı sürüyor. Projenin bölgeye sosyal ve kültürel anlamda önemli katkılar sunması hedeflenirken proje, her yaş grubuna özellikle de öğrencilere hizmet verecek. 705 metrekarelik alanda yapılan Millet Kıraathanesi’nde kafeterya, kütüphane ve dinlenme alanları gibi bölümler yer alacak.

“Karatayımıza yakışacak bir yatırımı daha kazandırıyoruz”

Karatay’da neredeyse her yeni günün yeni bir yatırım ve hizmetin müjdesiyle başladığına vurgu yapan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Millet Kıraathanesi projesinin ilçeye hayırlı olmasını diledi. Millet Kıraathanelerinin toplumdaki okuma oranına önemli derecede katkı sunduğuna dikkat çeken Başkan Hasan Kılca, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 7’den 70’e tüm vatandaşların sosyal ve kültürel hayatına katkı sağlayan projelerinden biri olan Millet Kıraathaneleri, vatandaşlarımızın özellikle de öğrencilerin kitap okuyup ders çalışabildiği, vakitlerini faydalı geçirdiği özel mekanlardır. Bizler de Karatay’ımızı ve ülkemizi daha ileri noktalara taşıyacak gençlerimizin; okuyan, araştıran, düşünen ve üreten bireyler olması için çaba harcıyoruz. Bu çerçevede Akabe Mahallemizdeki Adalet Parkı’nın içerisine Millet Kıraathanesi kazandırıyoruz. Adalet Parkı’nda Karatayımıza çok yakışacak mekan oluşturuyoruz. Yapım çalışmaları süren projemizi kısa süre içerisinde tamamlayıp hemşehrilerimizin hizmetine sunmayı amaçlıyoruz. Millet Kıraathanemiz tüm hemşehrilerimize hayırlı olsun” dedi.