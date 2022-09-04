Kapsül, Teknofest’te 10 ödül birden kazanarak Konya’nın gururu oldu

Konya Büyükşehir Belediyesi Kapsül Teknoloji Platformu, Teknofest Karadeniz’de 10 ödül birden kazanarak Konya’nın gururu oldu. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, üstün başarı gösteren takımları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Milli Teknoloji Hamlesi’ne katkı sunmak amacıyla 2021 yılında kurulan Kapsül Teknoloji Platformu, Teknofest Karadeniz’de 10 ödül birden aldı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yürütücülüğünde Samsun Çarşamba Havalimanı’nda düzenlenen etkinlikte büyük başarı gösteren takımları tebrik etti. Başkan Altay, “Kapsül Teknoloji Platformu, Türkiye’nin teknolojik yetkinliğini geliştirmek amacıyla etki gücü yüksek program ve projelerin hayata geçirilmesine imkan sağlıyor. Zindankale Yerleşkesi’nde faaliyetlerini sürdüren Kapsül Teknoloji Platformu’muz, Türkiye’nin Milli Teknoloji Hamlesi ve kalkınmasında büyük bir etkiye sahip olan Teknofest sürecinde, yarışma takımları ve yarışmacılarla birlikte yoğun bir çalışma gerçekleştirdi. Takımların aldığı 10 ödül, hepimizin göğsünü kabartmıştır. Kendilerini tebrik ediyor, ileriki yaşamlarında başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Kapsül 100 projeyle sürece başladı

Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nin yarışma süreci 8 farklı ilde gerçekleştirildi. Giresun, Ordu, Trabzon, Kütahya, Afyon, Rize, Kocaeli ve Aksaray’da gerçekleştirilen “İnsansız Su Altı Sistemleri”, “Akıllı Ulaşım”, “Sağlıkta Yapay Zeka”, “Tarımsal İnsansız Kara Aracı”, “Tarım Teknolojileri”, “Çevre ve Enerji Teknolojileri”, “İnsansız Hava Aracı”, “İnsanlık Yararına Teknolojiler”, “Hyperloop Geliştirme” ve “Model Uydu” yarışmalarında 52 finalist Kapsül Takımı yarıştı. Bütün yarışma alanlarında kendi takımlarıyla hazır bulunan Konya Büyükşehir Belediyesi Kapsül Teknoloji Platformu, yarışmalar esnasında takımlarını yalnız bırakmadı. Konya Büyükşehir Belediyesi’nin yarışma takımlarının katıldığı festival alanında, Konya Bilim Merkezi de bilim atölyeleri ve sergileriyle katılımcıları misafir etti. 100 projeyle sürece başlayan Kapsül, proje aşamalarında yarışmacıların bütün taleplerini ve ihtiyaçlarını organize etti. Teknofest sürecinde birçok kurum ve kuruluşla işbirliği gerçekleştiren Konya Büyükşehir Belediyesi Kapsül Teknoloji Platformu, yarışma sürecindeki takımların sahadaki kurumlardan doğrudan mentorluk almalarını da sağladı.

Samsun’da kapsüle ödül yağdı

Samsun’da finale katılan Konya Büyükşehir Belediyesi Kapsül Teknoloji Platformu, açıklanan alanlarda 10 ödülün sahibi oldu. Alınan ödüller şöyle: “Kapsül 8 Çarpı Takımı’ndan Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları Eğitim Kategorisinde Teşvik Ödülü”, “Göktürk Takımı’ndan ODTÜ VTOL Yarışmasında 1.’lik Ödülü”, “SÜ Kapsül Hyperloop Takımı’ndan Hyperloop Geliştirme Yarışmasında Teknik Tasarım Ödülü”, “SÜ Kapsül Hyperloop Takımı’ndan Hyperloop Geliştirme Yarışmasında Teknoloji Geliştirme Ödülü”, “SÜ Kapsül Hyperloop Takımı’ndan Hyperloop Geliştirme Yarışmasında 1.’lik Ödülü”, “Kapsül Sirius Takımı’ndan Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışmasında 1.’lik Ödülü”, “Kapsül Sirius Takımı’ndan Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışmasında 3.lük Ödülü”, “Kapsül Şükrü Doruk Mega Tunga Takımından İnsansız Su Altı Yarışması Temel Kategorisinde En İyi Takım Ruhu Ödülü”, “SÜ Kapsül The Guardians Of Heart Takımı’ndan İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışmasında 2.’lik Ödülü”, “Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları Elektromobil Kategorisinde Görsel Tasarım Ödülü”, “Model Roket Takımı’ndan Girişim Programında 100 bin TL’lik Mansiyon Ödülü” Konya Büyükşehir Belediyesi Kapsül Teknoloji Platformu, daha önce de yerel yönetim marifetiyle oluşturulmuş ilk model olması dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan aldığı iki ayrı ödül ile alanındaki yetkinliğini göstermişti.