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Kanserde erken teşhis ve tedavi çok önemli

Uzmanlar, erken teşhis ve tedavinin kanserde çok önemli olduğunu belirterek, geçmeyen bir semptom görüldüğünde mutlaka ileri tetkikler yapılması gerektiğinin önemini vurguladı.

KONYA 03.02.2022, 10:44
Kanserde erken teşhis ve tedavi çok önemli

Uzmanlar, erken teşhis ve tedavinin kanserde çok önemli olduğunu belirterek, geçmeyen bir semptom görüldüğünde mutlaka ileri tetkikler yapılması gerektiğinin önemini vurguladı.

Kansere olan farkındalığı yükseltmek ve kanserin tanı, erken tedavi ve engellenmesine teşvik için her yıl 4 Şubat’ta düzenlenen uluslararası bir gün olan Dünya Kanser Günü, Uluslararası Kanser Savaş Örgütü tarafından 2000’den beri çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. KTO Karatay Üniversitesi Medicana Konya Hastanesi Radyasyon Onkoloji Bölümü Uzmanı Dr. Ayşen Aydın, Kanser Günü dolayısıyla kanserde erken teşhis ve tedavinin çok önemli olduğunu belirterek, geçmeyen bir semptom görüldüğünde mutlaka ileri tetkikler yapılması gerektiğinin önemine dikkati çekti.

Aydın, “Kanser, vücudumuzun herhangi bir organ veya dokusundaki hücrelerin kontrolsüz çoğalması ve rutin işlerini yapmamaları ile karakterize hastalıkların bütünüdür. Aslında her canlıda bu hücreler oluşur ancak bağışıklık sistemimizin kompleks mekanizmaları ile büyümeden, çevresindeki hücreleri etkilemeden ortadan kaldırılır. Çeşitli nedenlerle yok edilemeyen kanser hücreleri çoğalarak önce çevresindeki hücreleri etkiler sonra da diğer dokulara ve organlara metastaz dediğimiz yayılmalar yapar ve kanser hastalığını oluştururlar” dedi.

Metastaz sonrası kanser hastalığının tedavisinin daha uzun süreli ve daha sıkıntılı olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Ayşen Aydın, “Bazı durumlarda hasta tam tedavi, kür şansını kaybedebilmektedir. Bu nedenle her hastalıkta olduğu gibi erken teşhis ve tedavi kanserde de çok önemlidir. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de tarama programları uygulanmaktadır. Erkeklerde en sık görülen kanserlerden prostat ve kalın bağırsak kanseri için, kadınlarda en sık görülen kanserlerden meme, kalın bağırsak ve rahim ağzı kanseri için rutin taramalar yapılmaktadır. Ayrıca cilt kanserleri için de tarama programları vardır. Bunun yanı sıra aile öyküsü olan, yoğun sigara kullanan veya çalışma ortamı nedeniyle (madenler, kimyasal maddeler kullanılan fabrikalar vs.) akciğer kanser riski yüksek olan kişiler akciğer kanseri için tarama programlarına dahil edilmektedir” şeklinde konuştu.

40 yaş ve üzeri ile kanser hastalarında check- up yaptırmak önemli

Geçmeyen bir semptom görüldüğünde mutlaka ileri tetkikler yapılması gerektiğinin önemini vurgulayan Uzm. Dr. Ayşen Aydın, “Özellikle 40 yaş üzeri kimseler yıllık rutin check-up programlarına alınmalıdır. Kanseri ilk evrelerde tespit etmek kemoterapi ve radyoterapi gibi yıpratıcı tedavilere gerek kalmadan sadece cerrahi ile bu hastalıktan kurtulmayı sağlayabilmektedir. Bu toplumumuzun ekonomisi için de çok önemlidir” dedi.

Aydın, “Dünyada ciddi bir sağlık sorunu olan kanser ile ilgili her gün yeni tedavi yaklaşımları, ilaçlar, tedavi teknikleri geliştirilmektedir. Biz Medicana Onkoloji ailesi olarak bu gelişmeleri yakından takip etmekte ve günlük pratiğimizi bu gelişmeler ışığında sürekli geliştirmekteyiz. Şu anda onkolojik görüntüleme (PET-BT) ile başlayarak, onkolojik cerrahi, kemoterapi, hedefe yönelik tedaviler, immunoterapi, hormonoterapi, radyoterapi, stereotaksik radyocerrahi tedavilerini uygulamaktayız” diye konuştu.

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