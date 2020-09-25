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Kamyonet ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 2 yaralı
KONYA’NIN EREĞLİ İLÇESİNDE KAMYONET İLE ÜÇ TEKERLİ ELEKTRİKLİ BİSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI.
KONYA 25.09.2020, 10:58
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Konya’nın Ereğli ilçesinde kamyonet ile üç tekerli elektrikli bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Konya Adana Karayolu üzeri Ziya Gökalp Mahallesi Türkmen Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.F.G.’nin kullandığı üç tekerli elektrikli bisiklet ile H.K.’nin idaresindeki 34 TH 3690 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada elektrik bisiklette bulunan R.F.G. ve yolcu olarak bulunan C.G. yaralandı. Yaralılar olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından, Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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