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Kalp krizi geçiren kişiye hava ambulansı

Konya’nın Kulu ilçesinde cenaze evinde oturduğu sırada kalp krizi geçirdiği anlaşılan bir kişi, ilk müdahalesinin ardından helikopter ambulansıyla hastaneye sevk edildi.

KONYA 13.05.2021, 17:27
Kalp krizi geçiren kişiye hava ambulansı

Konya’nın Kulu ilçesinde cenaze evinde oturduğu sırada kalp krizi geçirdiği anlaşılan bir kişi, ilk müdahalesinin ardından helikopter ambulansıyla hastaneye sevk edildi.

Kulu ilçesine bağlı Kırkpınar Mahallesinde cenazeleri olan bir ailede evde bulunan M.G. (38) bir anda rahatsızlandı. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık görevlileri sevk edildi. Ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılan M.G.’nin yapılan tetkiklerinde kalp krizi geçirdiğinin anlaşılması üzerine Konya İl Sağlık Müdürlüğünden helikopter ambulans talep edildi. Kulu Şehir Stadına inen helikopter ambulansa taşınan M.G., daha sonra Konya’daki hastaneye sevk edildi.
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