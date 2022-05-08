Kalp krizi geçiren hasta helikopterle sevk edildi

Konya’nın Seydişehir ilçesinde kalp krizi geçiren bir kişi ambulans helikopter ile Konya’ya sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Seydişehir ilçesi Gevrekli Mahallesinde yaşayan N.K. (68) fenalaşınca yakınları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. N.K., kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan ve durumu ciddi olan hasta burada yapılan müdahalenin ardından hava ambulansı ile Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.