Kafe Karatay’ın ikincisi Büyüksinan Mahallesi’nde hizmete girdi

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, bünyesinde hayata geçirdiği Kafe Karatay projeleriyle ilçenin sosyal hayatına renk katmaya devam ediyor. Bu çerçevede Büyüksinan Mahallesinde yapımı tamamlanan Kafe Karatay hizmete açıldı.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Kafe Karatay’ın ilçede belirli bir ölçüde fiyat dengesinin oluşmasına ve kaliteli hizmet standardının artmasının yanı sıra vatandaşların sosyal hayatlarına da katkı sunduğunu belirtti. Kaliteli hizmeti ve her keseye uygun fiyatlarıyla Karatay’ın sosyal hayatına ayrı bir renk katmaya başlayan Kafe Karatay’lara bir yenisi daha eklendi. İlki Ulubatlı Hasan Mahallesi’nde 8 bin 900 metrekarelik alana kurulu Karatay Trafik Eğitim Parkı’nın içerisinde hizmet vermeye başlayan Kafe Karatay’ın ikincisi ise, Büyüksinan Mahallesi’nde Dolapoğlu Camii’nin hemen yanı başında hayata geçirildi. Alanda bulunan ve tamamen yenilenen parkın yanı sıra Dolapoğlu Camii çevre düzenlemesinin de yapıldığı bölgede hizmet veren Büyüksinan Kafe Karatay, özgün mimari tasarımı, temiz, kaliteli ve güler yüzlü personelinin hizmetiyle ilçenin sosyal hayatına önemli katkılar sunuyor. Zengin ve özgün menü içeriğine sahip olan Kafe Karataylar; içecek ve yiyecek menülerinde dünya lezzetlerine yer vermenin yanı sıra Konya’ya özgü yiyecek ve tatlı çeşitlerini de keyifli ve lezzetli vakitler için misafirlerini bekliyor. Büyüksinan Kafe Karatay’ın tamamlanmasıyla birlikte bugüne kadar iki adet Kafe Karatay’ı hizmete sunan Karatay Belediyesi, bu yıl içinde Ahmet Çalık Parkı’nda bir Kafe Karatay’ın da açılması için inşaat çalışmaları sürüyor. Böylece şu ana kadar 8 kafeyi projelendirilen Karatay Belediyesi, geriye kalan 5 projeyi ise gelecek yıl tamamlayarak vatandaşın hizmetine sunmayı hedefliyor.

Ulubatlı Hasan ve Büyüksinan Mahalleleri’nde hizmet vermeye başlayan Kafe Karataylar vatandaşlardan tam not alırken; Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Kafe Karatay projesini hayata geçirmekle vatandaşların sosyal hayatına katkı sunmayı amaçladıklarını kaydetti. Başkan Hasan Kılca, “Bu projelerimiz, hemşehrilerimizin tamamına hizmet verme amaçlıdır. Kafe Karatay’a öğrenciler de aileler de gelebilir. Dolayısıyla Karatay Belediyesi olarak her kesime hitap eden ve her ekonomik seviyeye uygun olarak faaliyet yürütüyoruz. Kafe Karatay’ın, vatandaşlarımızın sosyal ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çok güzel bir hizmet olduğunu düşünüyorum. İlçemize ve şehrimize yeni bir marka daha kazandırmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kaliteli ürün ve servis anlayışını, uygun fiyatla Karataylı hemşehrilerimizle buluşturan Ulubatlı Hasan ve Büyüksinan Mahallelerimizdeki Kafe Karataylara tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz” dedi.