Kafe Karatay’ın 6’ıncısı Adalet Parkı’nda yapılıyor

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği Kafa Karatay’ların 6’ıncısını Adalet Parkı içerisine kazandırıyor.

Karatay Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve kısa sürede şehrin yeni markalarından birisi haline gelen Kafe Karatay’ların sayısı artıyor. Belediye bu çerçevede, Kafe Karatay’ın 6’ncı şubesini Akabe Mahallesinde bulunan Adalet Parkı içerisinde inşa ediyor. 615 metrekarelik bir alana kazandırılan projenin maliyeti ise 10 milyon TL. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Kafe Karatay’ların sosyal belediyecilik projelerine örnek gösterilecek nitelikte bir hizmet anlayışına sahip olduğunu söyledi.

Kafe Karatay’ların şehrin en gözde mekanları arasına girdiğine dikkat çeken Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, “Bu projelerimizi hayata geçirirken tek amacımız, insanımızın sosyal yaşamına katkı sunmaktı. Kafe Karatay, bu amaca karşılık verdi ve hemşehrilerimizin yüreğine bir dokunuş yapmış olduk. Bugüne 5 şubeyi ilçemizin çeşitli noktalarında hizmete sunduk. Vatandaşlarımızın Adalet Parkı içerisine de Kafe Karatay talebi olmuştu. Bizler de hemen çalışmalarımızı tamamladık ve parkımızın da dokusuna uygun alanda projemizin yapımına başladık. Kafelerimizle vatandaşlara en iyi şekilde hitap etmeye çalışıyoruz. 6’ncı şubemiz, yeşil kuşak parklarımızdan olan Adalet Parkımızın içerisinde kaliteli bir hizmeti vatandaşlarımıza sağlayacak. Şehrimizin en gözde mekanları haline gelen ve şehrimize değer katan Kafe Karataylarımızın şubesinin sayısını daha da artıracağız. Yeni projemizin ilçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.