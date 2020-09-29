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Kafası bidona sıkışan köpek kurtarıldı
KONYA’NIN EREĞLİ İLÇESİNDE KAFASI BİDONA SIKIŞAN KÖPEK KURTARILDI
KONYA 29.09.2020, 14:43
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Konya’nın Ereğli ilçesinde, yola atılan bidonun içine kafasını sokan ve çıkaramayan sokak köpeği, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.
Olay, Ereğli ilçesi Halkapınar yolu üzeri Söğütlü mevkisinde bir evin bahçesinde meydana geldi. Karayolu kenarına atılan ve içerisinde gıda kalıntılarının olduğu bidona kafasını sokan köpeğin durumunu görenler Konya Büyükşehir Belediyesi Ereğli İtfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine giden itfaiye erlerinden birisi köpeği tutarken diğer iki görevli bidonu bıçak yardımıyla kesti. Kafası bidondan kurtulan köpek yaşam alanına geri döndü.
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