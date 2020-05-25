Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 17°
parçalı az bulutlu
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
103024
ALTIN
378.534
DOLAR
6.8109
STERLİN
8.3047
EURO
7.4186

Jandarma’dan şekerli kolonyalı denetim

KONYA'NIN BEYŞEHİR İLÇESİNDE, JANDARMA EKİPLERİ YOL KONTROL UYGULAMA NOKTALARINDA DURDURDUKLARI SÜRÜCÜLERE VE ARAÇ İÇERİSİNDEKİ YOLCULARA RAMAZAN BAYRAMI MÜNASEBETİYLE ŞEKER VE KOLONYA DA İKRAM EDİYOR.

Jandarma’dan şekerli kolonyalı denetim

KONYA'NIN BEYŞEHİR İLÇESİNDE, JANDARMA EKİPLERİ YOL KONTROL UYGULAMA NOKTALARINDA DURDURDUKLARI SÜRÜCÜLERE VE ARAÇ İÇERİSİNDEKİ YOLCULARA RAMAZAN BAYRAMI MÜNASEBETİYLE ŞEKER VE KOLONYA DA İKRAM EDİYOR.

25 Mayıs 2020 Pazartesi 14:00
0 Okunma
Jandarma’dan şekerli kolonyalı denetim

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, jandarma ekipleri yol kontrol uygulama noktalarında durdurdukları sürücülere ve araç içerisindeki yolculara Ramazan Bayramı münasebetiyle şeker ve kolonya da ikram ediyor.

Beyşehir ilçesinde, Konya yolu üzerindeki yol uygulama kontrol noktasında mesai yapan jandarma ekipleri, güzergah üzerinde seyir halinde olan araçları durdurup sürücülerin sokağa çıkma ve seyahat izin belgelerinin olup olmadığını, maske takıp takmadıklarını kontrol ediyor. Uygulamalarda araç plaka ve sürücü sorgulaması da yapan jandarma ekipleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla iyi bayramlar dileyerek şeker ve kolonya da ikram ediyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gidemedikleri köylerine kamera yerleştirip özlem gideriyorlar
Gidemedikleri köylerine kamera yerleştirip özlem gideriyorlar
Başkan Kılca’dan sağlık çalışanlarına teşekkür mektubu
Başkan Kılca’dan sağlık çalışanlarına teşekkür mektubu
Başkan Kılca: “Çocuklarımızın daha kaliteli mekanlarda eğitim almalarına katkı sunuyoruz”
Başkan Kılca: “Çocuklarımızın daha kaliteli mekanlarda eğitim almalarına katkı sunuyoruz”
MÜSİAD Konya Şube Başkanı Okka: "Meslek liselerimiz ile gurur duyuyoruz"
MÜSİAD Konya Şube Başkanı Okka: "Meslek liselerimiz ile gurur duyuyoruz"
Meram Zabıtasından fırın denetimi
Meram Zabıtasından fırın denetimi
Başkan Kılca: “Hedefimiz sıfır atık”
Başkan Kılca: “Hedefimiz sıfır atık”
Beyşehir’de 100. yıl coşkusu
Beyşehir’de 100. yıl coşkusu
Konya Büyükşehir sokak hayvanları için yemek atıklarından mama üretecek
Konya Büyükşehir sokak hayvanları için yemek atıklarından mama üretecek

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

banner372

banner382

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim