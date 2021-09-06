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Jandarmadan okullarda bilgilendirme ve denetim

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk gününde sorumluluk bölgesinde bulunan okullarda bilgilendirme ve denetimler gerçekleştirdi.

KONYA 06.09.2021, 19:00
Jandarmadan okullarda bilgilendirme ve denetim

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk gününde sorumluluk bölgesinde bulunan okullarda bilgilendirme ve denetimler gerçekleştirdi.

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte çocukların suça sürüklenmesinin önlenmesi, zararlı alışkanlıklardan korunması, eğitim ve öğretimin güvenli bir şekilde sürdürülebilmesi maksadıyla 560 personelle sorumluluk bölgelerinde bulunan 630 okulu ziyaret etti. Ziyaretlerde okul idarecilerinin ‘Güvenli Okul’ projesi kapsamında okul güvenliği ile görevlendirilen koordinasyon görevlileri ile iletişim halinde olmaları sağlanırken, öğrenci ve velilere çocuk suçlarına yönelik bilgilendirme yapıldı. Jandarma ekipleri okul çevreleri ve servis araçlarına yönelik denetimler gerçekleştirdi.

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