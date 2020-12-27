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Jandarmadan kaçak kazıya suçüstü
Konya’nın Bozkır ilçesinde, ormanlık alanda kaçak kazı yapan üç kişi suçüstü yakalandı.
KONYA 27.12.2020, 22:42
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Konya’nın Bozkır ilçesinde, ormanlık alanda kaçak kazı yapan üç kişi suçüstü yakalandı.
İlçeye bağlı Kayacılar- Cukurkavak Mahallesi Karayolu üzerinde bulunan ormanlık alanda kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri bölgede araştırma başlattı. Yapılan kontroller sırasında ormanlık alan içerisinde A.K.(37) ,H.D. (40) ve M.M.Ç. (17) suçüstü yakalandı. Define bulmak maksadıyla izinsiz kazı çalışması yaptığı tespit edilen şahıslar gözaltına alınırken beraberlerindeki çok sayıda kazı malzemesine el konuldu.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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