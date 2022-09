İstanbul’da “Konya Günleri” ziyaretçilerine kapılarını açtı

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul’da düzenlenen “Konya Günleri”, Atatürk Havalimanında kapılarını ziyaretçilere açtı.

Konya Büyükşehir Belediyesinin İstanbul’da düzenlediği “Konya Günleri”, Atatürk Havalimanında yoğun katılımla başladı. Açılış programında konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu’nun ve Osmanlı’nın kadim başkentlerini buluşturan “Konya Günleri” vesilesiyle hem İstanbul’daki Konyalılarla hasret gidereceklerini hem de Konya’nın tarihini, kültürel zenginliklerini ve kendine özgü lezzetlerini misafirlere tanıtmış olacaklarını belirtti.

"Konya’mızı çok daha güzel yarınlarla buluşturacağız"

“Hamdolsun Konya’mızın aydınlık yarınları için attığımız her adımda sizlerin destek ve dualarını kalplerimizin derinlerinde hissetmenin güveni ve huzuru içerisindeyiz” diyen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Bizler dayanışma ruhuyla ve sizlerden aldığımız destekle, güzel şehrimiz için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi inşallah bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla Konya’mızı çok daha güzel yarınlarla buluşturacağız” dedi.

Türkiye’nin son 20 yıl içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde büyük bir kalkınma yaşadığına vurgu yapan Başkan Altay, “Ülkemizin istikrar çağına girmesiyle, Konya’mız için de aydınlık günler başlamış oldu. Şehrimizde yirmi yıl önce hayal kabul edilen pek çok yatırım, Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki AK Parti ve AK Belediyecilik ile hayat buldu. Hemşehrilerimizin hizmetine sunduğumuz eserler sayesinde, bugün Konya artık bambaşka bir şehir. Ülkemizdeki ve Konya’mızdaki büyük kalkınmanın mimarı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Konya’mıza olan sevgisi ve desteği için şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

Etkinliğe katılan herkese teşekkür eden Başkan Altay, 2 Ekim Pazar akşamına kadar devam edecek Konya Günleri’ne tüm Konya sevdalarını davet etti.

"Burada bulunmak büyük mutluluk"

Konyalı Sanayi ve İş Adamları Derneği (KONSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Çelik, “Bu program gerçekten çok önemli. Burada sizlerle buluşmak bize çok büyük mutluluk veriyor. Gurbette Konyalı olmak farklı bir şey. Sizleri görüp de mutlu olmamak mümkün değil. Hayırlı olsun” diye konuştu.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Bugün burada sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Konya’nın İstanbul’daki temsilcisi olarak bu organizasyona da elimizden gelen desteği verdik” dedi.

MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaaslan, İstanbul’da Konyalıları bir araya getirdiği için Konya Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederek, oluşan bu birlik ve beraberliğin duygusunun daim olması diledi.

AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun ise şunları söyledi:

“İstanbul’da çok anlamlı bir gün yaşıyoruz. Otomotivde, kundurada, tarımda, gıda sektöründe Konya geçmişi kadar görkemli bir noktaya geliyor elhamdülillah. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Bakanımız, Valiliğimiz, yerel yönetimlerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız olmak üzere işte birlik ve beraberliğin bereketini şu anda olduğu gibi her zaman görüyoruz. Cenab-ı Hak birliğimizi, dirliğimizi daim kılsın. Bu milletimizin büyük yürüyüşünü durdurmak isteyenlere fırsat vermesin.”

"Asıl hedefimizin buradaki güzelliklerin Konya’ya taşınması"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, “Konya Günleri” gibi programların kültürümüzü ve medeniyetimizi ayakta tutan ve insanların birçok konuda istifadesini sağlayan çok önemli etkinlikler olduğuna dikkat çekti. Ev sahipliği yapan Başkan Altay başta olmak üzere, Bakan Kurum’a, Konya Valisi Özkan’a ve emeği bulunan bütün belediye başkanlarına teşekkür eden Usta, “Hazreti Mevlana’nın manevi dünyasında huzur bulmak, hoşgörü ikliminde şehrimizi tanımak ve anlamlandırmak üzere tüm vatandaşlarımızı İstanbul’daki Konya Günleri’ne davet ederken asıl hedefimizin buradaki güzelliklerin Konya’ya taşınması ve herkesin Konya’ya gelerek asıl yerinde bu huzuru, bu barışı, güveni hissederek yaşamasını arzu ediyorum. Bu güzel etkinliğin hayırlara vesile olmasını diliyorum” açıklamasını yaptı.

Konya Valisi Vahdettin Özkan, “Gerçekten ilimizin güzelliklerini, özelliklerini hep beraber bugün İstanbul’umuzda, güzel şehrimizde hep beraber müşahede ediyoruz. Aynı zamanda Anadolu’nun muhtelif yerlerinden gelen insanlarımızla bu özelliklerimizi, güzelliklerimizi paylaşıyoruz. Bundan Konyalılar olarak da büyük bir manevi zevk duyuyoruz” diye konuştu.

Bakan Kurum’dan Başkan Altay’a teşekkür

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise böyle güzel bir organizasyonda Konya’yı İstanbul’a taşıyan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Bakan Kurum, şöyle devam etti:

“Konya bizim memleketimiz, göz bebeğimiz ve gururla gittiğimiz şehrimiz. Her yerde de Selçuklu payitahtı şehrimizi anlatıyoruz ve şehrimizin tarihiyle büyüklerimizle, değerlerimizle övünüyoruz. İnşallah burada yeni dostluklar kuracağız ve kardeşliklerimizi pekiştirmeye devam edeceğiz. Bu kardeşliğiniz için Allah her birinizden razı olsun. İnşallah Kasım ayında Büyükşehir Belediye Başkanımız tanıtım günlerimizi bu sefer de İzmir’de yapacak. Hep söylediğimiz gibi bir ayağımız Konya’da diğer ayağımız da 80 ilimizde gezmek suretiyle tüm Türkiye’yi karış karış gezeceğiz, memleketimizi anlatacağız. Cumhurbaşkanımızı anlatacağız ve Konyalılar olarak vefa nedir, destek nedir, dünya liderinin arkasında durmak nedir anlatacağı, inşallah tüm cihana göstereceğiz.”

"Konya’mızın her karışını ecdadımızın izini takip ederek ihya ediyoruz"

Bakan Kurum, “Bugüne kadar Konya’nın örnek bir şehir olması için biz de canla başla çalıştık. Bugüne kadar sosyal konuttan kentsel dönüşüme, millet bahçelerinden tarihi şehir meydanlarının dönüşümüne, yeni sanayi sitelerinden çevre yatırımlarımıza kadar tüm Türkiye’de dev projeleri Konya’dan aldığımız güçle, Konya modeli şehircilikten aldığımız ilhamla bir bir hayata geçirdik. Konya’mızın her karışını ecdadımızın izini takip ederek imar ediyoruz, ihya ediyoruz ve 2023’te Cumhuriyetimizin 100. yılına hazırladığımız Konya’mızı ziyaret eden misafirlerimiz yenilenmiş çehresiyle bugünle yarının kucaklaştığı bir Konya ile karşılaşıyor” şeklinde konuştu.

“Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde eğilip bükülmeyeceğiz"

Vatanını her şeyin üstünde gören, vatanının milletinin ihtiyaçlarını hep önde tutan bir neslin evlatları olduklarını kaydeden Bakan Kurum, “Çünkü biz Konya’nın evladıyız, çünkü Konya’mız hem bu cihanda hem de cennet vatanın her köşesinde bu projelerle birlikte istihdam oluşturacak, ekonomiye katkı sağlayacak, hanelere yeni gelirler girecek, aşımıza aş katacak. Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde bu muhalefete rağmen eğilip bükülmeyeceğiz, tüm gücümüzle bu milletin istikbalini kurmaya devam edeceğiz. Hem ülkemizi hem de Konya’mızı her alanda destekleyeceğiz, geliştireceğiz ve 2023’te Cumhur İttifakı’nı, Cumhurbaşkanımızı rekor bir oyla desteklemeye devam edeceğiz. Konya’nın vefası neymiş, tüm Türkiye’ye tüm dünyaya göstermeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından yapılan duayla Konya Günleri’nin açılışı gerçekleştirilirken Bakan Kurum ve protokol mensupları, daha sonra stantları gezdi. Programa; Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti Konya milletvekilleri Tahir Akyürek, Orhan Erdem, Selman Özboyacı, Gülay Samancı, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve davetliler katıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi ile birlikte; ilçe belediyeleri, kamu kuruluşları, gıda sektöründen Konyalı esnaflar, sanayi firmaları, üniversiteler, oda ve birliklerin katılım sağladığı Konya Günleri’nde, şehrin kendine özgü kültürü, sanatı ve özel tatları ziyaretçilerle buluşacak. Atatürk Havalimanı Bakırköy Kaymakamlığı yanında düzenlenecek İstanbul Konya Günleri, 2 Ekim Pazar akşamına kadar 11.00-22.00 saatleri arasında gezilebilecek.