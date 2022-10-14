İslamiyet’i seçen Fransız Kadın Müslüman oldu

Konya’nın Tuzlukçu ilçesi Koraşı Mahallesinde yaşayan Fransalı Audrey Alicia Adelina Reverchan, Fatıma ismini alarak Müslüman oldu.

Tuzlukçu ilçesi Koraşı Mahallesinde yaşayan Fransalı Audrey Alicia Adelina Reverchan, Akşehir İlçe Müftülüğünde gerçekleştirilen ihtida töreni ile İlçe Müftüsü Ahmet Müjdeci tarafından Kelime-i Şehadet getirtilerek Müslüman oldu. İlçe Müftüsü Ahmet Müjdeci, Fatıma ismini alan Fransız kadına İhtida belgesi, İslam İlmihali ile Diyanet İşleri Başkanlığının yayınladığı Fransızca Kur’an-ı Kerim hediye etti. Merasim Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dua ile sona erdi. Fatıma Gökşen (Audrey Alicia Adelina Reverchan) Müslüman olmak için hiç kimsenin etkisi veya baskısı olmadan İslamiyeti seçtiğini, İslam’a ısındığını ve Müslüman olmak istediğini söyledi.