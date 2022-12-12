İskeleden düşen işçi yaralandı

Konya’nın Kulu ilçesinde bir inşaatta iskelete çalışırken yaklaşık 4 metre metre yükseklikten yere düşen işçi yaralandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kulu merkez Dinek Mahallesinde bir inşaatta çalışan M.A.H. (22) isimli inşaat işçisi, yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki iskeleden dengesini kaybederek yere düştü. Yaralanan işçi, arkadaşları tarafından özel araçla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan ilk muayenesinde bacağında, kafasında ve bazı yerlerinde çizikler ve yaralarının olduğu tespit edilen işçi, tedavi altına alındı.

İş kazası ile ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.