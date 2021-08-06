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İplik yüklü tır devrildi, sürücüsü yara almadan kurtuldu

Konya’nın Karapınar ilçesinde kontrolden çıkan iplik yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, tır sürücüsü şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu.

KONYA 06.08.2021, 09:48
İplik yüklü tır devrildi, sürücüsü yara almadan kurtuldu

Konya’nın Karapınar ilçesinde kontrolden çıkan iplik yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, tır sürücüsü şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, Konya Adana karayolu üzeri Karapınar ilçesi Akören Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ü.Ç. yönetimindeki 16 KMC 40 plakalı Scania marka tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan tır yoldan çıkarak refüje devrildi. Çevredekilerin yardımıyla tırın kabininden çıkartılan sürücü şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu.
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