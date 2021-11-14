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Innopark’a Sanayi Bakanı Varank’tan ödül

Konya Sanayi Odası (KSO) tarafından şehre kazandırılan Innopark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi, “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 2020 Yılı Performans Endeksi” sonuçlarına göre 3 ödül birden aldı.

KONYA 14.11.2021, 12:04
Innopark’a Sanayi Bakanı Varank’tan ödül

Konya Sanayi Odası (KSO) tarafından şehre kazandırılan Innopark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi, “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 2020 Yılı Performans Endeksi” sonuçlarına göre 3 ödül birden aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, ‘Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Bölgeleri Zirvesi’ gerçekleştirildi. Gebze’de Bilişim Vadisi’nde düzenlenen zirvede, Innopark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi de, ‘Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 2020 Yılı Performans Endeksi’nde önemli başarılara imza attı. Innopark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi; En İyi Gelişme Gösteren TGB’ler arasında Türkiye 1.si, En İyi Kuluçka Faaliyetinde bulunan TGB’ler arasında Türkiye 1.si, Erken Aşama TGB’ler kategorisinde Türkiye 3. sü oldu. Innopark’ın ödülünü Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Doğan ve Innopark Genel Müdürü Prof. Dr. Fatih Mehmet Botsalı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın elinden aldı.

Innopark ayrıca, ülkemizdeki faal olan 63 Teknoloji Geliştirme Bölgesi içinde genel sıralamada 17. sırada yer aldı.

Innopark, kısa sürede büyük başarılara imza attı

Ödül töreni sonrası değerlendirmelerde bulunan Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, Innopark’ın başarısının her geçen gün arttığını ve bu başarısının da tescillendiğini söyledi. Kütükcü, “2015 yılında teknoloji geliştirme bölgesi olarak faaliyetlerine başlayan Innopark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgemiz, bugün geldiğimiz noktada Türkiye’nin en önemli TGB’leri arasında yer almayı başardı. Birçok TGB’ye göre, daha yeni sayılabilecek Innopark, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 2020 Yılı Performans Endeksi sonuçlarına göre, En İyi Gelişme Gösteren ve En İyi Kuluçka Faaliyetleri kategorilerinde 1., Erken Aşama kategorisinde 3. oldu. Ayrıca, genel sıralamada da, köklü TGB’leri geride bırakarak 63 TGB içinde 17. sırada yer almayı başardı. Bu gururu bize yaşatan Innopark’ın, başarısına emek veren tüm firmalarımızı, ve çalışanlarımızı kutluyorum. Innopark’ın kısa sürede imza attığı bu başarılarda büyük emekleri olan Innopark Konya Geliştirme Bölgemizin Genel Müdürü Prof. Dr. Fatih Botsalı hocamıza özellikle teşekkür ediyorum” dedi.

Innopark’a yoğun ilgi

Innopark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin Ar-GE ve tasarım faaliyetlerinin yanında üretim imkanı da sunduğunu aktaran Başkan Kütükcü, “Konya Organize Sanayi Bölgemizin içerisinde tamamen üretim odaklı olarak planladığımız Innopark’ta bugün 72 katılımcı firmamız bulunuyor. 3 bloğumuzda yüzde 100 doluluk oranına ulaştık. 4. bloğumuzda da yüzde 90 doluluk seviyesindeyiz. Firmalarımız burada Ar-Ge ve tasarım faaliyetlerinin yanında, üretim de yapıyorlar. Bölgemizdeki sanayi tesislerimizin dijital dönüşümlerine katkı sağlayacak yazılım ve uygulamalar gerçekleştiriliyor. İnşallah Innopark, bünyesindeki firmalarla birlikte önümüzdeki yıllarda daha fazla katma değer üreten, dijitalleşemeye daha fazla katkı veren bir merkez haline gelecek” ifadelerini kullandı.

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