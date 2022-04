İngilizce gazete Konya’nın tanıtımına katkı sağlıyor

Konya’nın ilk İngilizce gazetesi The Konya News, şehrin tanıtımına katkı sağlıyor.

İnternet ortamından da yayın hayatını sürdüren The Konya News Gazetesi, 2 aylık yayın periyotlarında 10 sayıya ulaştı. Gazete hakkında bilgi veren The Konya News Gazetesi Sahibi Kerem İşkan, “Tarihte birçok medeniyete ev sahipliği yapan Konya, Selçuklular döneminde başkentlik yapmış dünyaya adını duyurmuş bir şehir. Günümüzde hem ticari hem de üzerinde yaşamış medeniyetlerin mirasçısı olarak dünyada dikkat çekmeye devam ediyor. Genç bir ekibiz. Dinamik, yeniliklere açık, dünyaya değerlerimizi tanıtmak, şehrin pozitif taraflarını ön planda tutmak için çabalayan bir kadro. Böyle bir ekibe öncülük etmekten onur duyuyorum. Dışarıya yönelik bir gazete. Şu anda dağıtım raporlarımız üzerinden bakarsak, Türkiye’de büyükelçiliği bulunan tüm ülkelerin büyükelçilerine, ticaret ataşelerine, dış temsilciliklere ulaştırmaya çalışıyoruz. Ayrıca ilk etapta Avrupa’nın büyük kentlerinin Ticaret Odası, Sanayi Odası gibi kuruluşlarına gönderiyoruz. Bunun yanında büyük dış ticaret firmalarına ve Konya’da dışarıyla iş yapan 500’ye yakın büyük fabrikanın dış ticaret servislerine gidiyor. Gazete aylık yayınlanıyor. www.thekonyanews.com haber sitesi ise günlük haberleri takip etmeye gayret ediyor. Şu an gazete tirajımız 1000 baskı. 2 aylık yayın periyotlarında 10 sayıya ulaştı” dedi.