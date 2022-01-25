İhracatçılardan 2022 atağı

Türkiye ekonomisine önemli katkıları bulunan ihracatçı firmalar, 2022’de hacimlerini artırmak için yatırımlarına devam ediyor. Yeni nesil ihracata dair gelişmeleri yakalamakta kararlı olan ihracatçılar teknolojik altyapılarını geliştirirken, manevralarında e-ihracata daha fazla önem veriyor.

Medikal ürünleri başta olmak üzere, bilişim ve mobilya gibi sektörlerde ihracatçıyla yurt dışındaki müşteriyi buluşturan Henes Grup, e-ihracata yönelik dijital entegrasyonunu tamamlamayı hedefliyor. Dijital imkanları kullanarak Türkiye’nin ihracat hacmine daha çok katkı sağlamayı hedeflediklerini belirten Henes Grup Genel Koordinatörü Fırat Tek, “Yeni dünya düzeninde ticaretin pek çok dinamiği değiştiği gibi, insanlara ulaşma noktasında da pek çok değişiklikler oldu. B2B platformlarını önemsiyorum. Çok büyük bir katkısı olacak. Entegrasyonumuz bu anlamda nasıl olmalı diye çalışıyoruz. Giriş gelişme bölümleri tamamlandı, artık sonuç kısmındayız. Sahada çok daha aktif olacağız. Yavaş yavaş bilinirliğimiz ve güven endeksimiz artıyor” dedi.

Türkiye’den dünyaya en kısa yol

Amaçlarının Türk üreticinin ürünlerini dünyaya açmak olduğunu ifade eden Tek, “Grup olarak, kurulduğumuz 2020’den bu yana, dış ticaret yapan bir firmayız. Yurt dışından talep toplayıp özellikle yurt içinden karşılamaya çalışıyoruz bu talepleri. Amacımız yurtdışı taleplerini toplayarak, Türkiye’deki üreticiyle buluşturmak. Burada biraz milliyetçilik yapıyoruz aslında. Bu, idealimiz bir noktada bizim” ifadelerini kullandı.

Dijitalleşme ve e-ihracat

Tek, e-ihracata ve dijital dönüşüme yönelik attıkları adımlar ve ticaretin yeni parametreleri hakkında ise şunları söyledi:

“Büyük hacimli bir ihracat hareketi oluşturabilmek için temeli TurkishExporter ile attık. TurkisExporter’ın da çabasıyla inşallah bu hedefimizi gerçekleştireceğiz. Şimdilik iki ülke ile ihracat çalışmalarımız oldu. Birçok ülkeden gelen talepleri görebiliyoruz, kendi içimizde değerlendirip muhataplarımıza dönebiliyoruz. 15’e yakın ülkeden şirketle TurkishExporter aracılığıyla iletişimimiz sürüyor. Bu görüşmeleri ticarete dönüştürmek için iletişimimiz devam ediyor.”