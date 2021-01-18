Hüyük’ün organik çileği kışın da üretiliyor

Son yıllarda ülke genelinde organik çilek üretiminde adından söz ettirmeye başlayan Konya’nın Hüyük ilçesinin organik çileği, sadece yaz döneminde değil, kış mevsiminde de devlet tarafından sağlanan sera desteği sayesinde yörede kurulan seralarda örtü altında üretiliyor.

Türkiye’de çilek üretiminde yüzde 6’lık bir paya ulaşan Hüyük ilçesinde, örtü altı çilek yetiştiriciliği de teşvik ediliyor. Hüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde üreticiler seracılık imkanlarından da istifade ediyor. Çalışmaların meyve vermesi halinde Hüyük çileğinin yakın gelecekte coğrafi işaret belgesi alması da bekleniyor.

Hüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş, geçtiğimiz yıllarda ilçede 9 bin dekar alanda yapılan çilek üretiminin bu yıl 12 bin dekara ulaştığını belirterek, bunun daha da katlanması için çiftçilerle el ele vererek bölgede bir takım çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Yaz ve bahar döneminde yetiştirilen çileğin üretiminin yılın 12 ayına yayılması için üreticileri devlet teşviklerinden yararlandırma yoluna gittiklerini ve bu çerçevede kurulan seralarda yapılan örtü altı üretim ile bu hedefe ulaşmayı amaçladıklarını vurgulayan Tingiş, üreticinin de bu sayede katlanan üretimle yüzünün güldüğünü belirtti.

Örtü altı çilek üretimi gerçekleştiren yetiştirici Abdullah Budak ise, açık alanda ürün yetiştirdiklerinde sözgelimi bir ton çilek alıyorlarsa bunun örtü altında gerçekleştirilmesi halinde bu miktarın iki katına yükseldiğini dile getirerek, "Bu sistemde kapalı olduğu için en ufak bir zayiatım yok, don görmüyor ürün, çiçeklerim üşümüyor. Hiç bir şey olmuyor. Yani iki ton alıyorum, arada yüzde yüz gibi bir fark var" ifadelerini kullandı.