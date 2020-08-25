Hüyük’ün göletlerine yavru sazan balığı takviyesi

Konya’nın Hüyük ilçesinde bulunan göletlere Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "su kaynaklarının balıklandırılması" projesi çerçevesinde yavru sazan balığı bırakıldı.

Hüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş, Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "su kaynaklarının balıklandırılması" projesi çerçevesinde, ilçede yer alan göletlere yavru sazan balığı takviyesi yaptıklarını söyledi. İlçe Müdürlüğü personelleri gözetiminde göletlere bu kapsamda 44 bin adet yavru sazan balığı bırakıldığını belirten Tingiş, “Bölgemiz halkının ve gelecek nesillerin faydasına olan proje aynı zamanda gölet ekosistemi gelişimini de destekleyicidir. Sulama kaynaklarımızın azot değerini yükseltme ve protein kaynağı oluşumunun sağlanması açısından önemli olan bu proje çerçevesinde, Hüyük Belediye Başkanımız Mehmet Çiğdem ile de Çavuş Göletine balıklandırma yaptık. Diğer personel arkadaşlarımız ise ilçemizin diğer göletlerine sazan balıklarını bırakmışlardır. İlçe halkımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.