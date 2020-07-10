Hüyük’te tatlı su sevinci
KONYA'NIN HÜYÜK İLÇESİNDE, TATLI SU SIKINTISI YAŞAYAN YERLEŞİM MERKEZLERİNDE İÇME SUYU ARAMASINA YÖNELİK YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR SONUÇ VERDİ.
Konya’nın Hüyük ilçesinde, tatlı su sıkıntısı yaşayan yerleşim merkezlerinde içme suyu aramasına yönelik yürütülen çalışmalar sonuç verdi.
Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem yaptığı açıklamada, Hüyük ilçesinde tatlı su sıkıntısı yaşayan her mahalleye bir içme suyu kuyusu hedefiyle başlattıkları çalışmaların devam ettiğini söyledi. Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğünün de desteğiyle jeoloji mühendisleri ve mahalle halkı ile yapılan istişareler sonucu belirlenen noktalarda yürütülen sondaj ve kazı çalışmaları neticesinde bulunan suların vatandaşların kullanımına sunulduğunu vurgulayan Başkan Çiğdem, “Rabbimin insan için özel olarak yarattığı dünya, yine özel olarak yaratılmış olan suyla canlandırılmıştır. Tüm canlılar için büyük bir nimet olarak suyu yaratan Rabbim bizlere de bu suyu yine insanlara erişmesine vesile kılmıştır. Halkımızın kullanımına sunduğumuz suların vatandaşlarımıza şifa olmasını temenni ediyorum. Su hayattır, elhamdülillah Rabbim son olarak Selki Mahallemizde de bizleri ve vatandaşlarımızı, beklentimiz olan istediğimiz suya kavuşturdu şükürler olsun. Selki Mahallemize hayırlı olsun" dedi.
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