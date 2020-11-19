Hüyük’te küçükbaş hayvan yetiştiricilerine destekler sürüyor

Konya’nın Hüyük ilçesinde, küçükbaş hayvan yetiştiricilerine yönelik sağlanan desteklemeler sürüyor.

Hüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Konya Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciler Birliği ortaklığında Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının hibe destekleri ile yürütülen ‘KOP ile Kepenek’ten Karavana Projesi” kapsamında hak sahiplerine sağlanan 10’ar adet karavan ve portatif hayvan barınaklarının ardından düzenlenen törenle kepenekleri de teslim edildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen dağıtım töreninde konuşan KOP Bölge İdaresi Başkan Yardımcısı Murat Karakoyunlu, toplam bütçesi 423 bin 600 lira olan projenin 297 bin lirasının KOP İdaresi tarafından karşılandığını söyledi. Bölgenin hayvan varlığını artırmada küçükbaşın önemli bir rol oynadığını ifade eden Karakoyunlu, “Proje kapsamında temin edilen karavanlar sayesinde hem yetiştiricilerimizin yaşam şartları iyileştirilecek hem de portatif ağıllarımız ile üreticilerimizin modern küçükbaş hayvancılığın gereklerini, tekniklerini yerine getirerek daha kazançlı ve ülke ile kendi ekonomilerine de daha faydalı olabileceklerini yerinde görmeleri sağlanacaktır” dedi.

Konya Hayvan Sağlığı Şube Müdürü İsa Kaplan da konuşmasında, Türkiye’nin 50 milyon küçükbaş, 19 milyon büyükbaş hayvan varlığıyla Avrupa’da birinci durumda olduğunu belirterek, Konya ilinin ise 974 bin büyükbaş ve 2 milyon 870 bin küçükbaş, 1 milyon 388 bin ton süt ve 64 bin ton et üretimiyle ülkede birinci sırada geldiğini kaydetti.

Hüyük Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş de, yürütülen proje hakkında bilgi verirken, amaçlarının toplumsal yerlere günümüze kadar aşağıya çekilmiş olan sürü yönetim elemanlarının yaşam kalitelerini modern şartlarda iyileşmesine katkı sağlamak olduğunu belirtti. Tingiş, sağlıklı ve kalitesi yüksek hayvansal ürünler elde edilmesini kolaylaştırmanın yanı sıra, bir başka amaçlarının da bölge genelinde yer alan mera ve yaylaların hayati ve fiziki şartlarını yaşam ve kısa süreli barınma için daha uygun hale getirmek olduğunu dile getirdi. Tingiş, bu kapsamda, bölgedeki üreticilere 10 adet portatif hayvan barınağı, 10 adet de karavan dağıtımını gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

Hüyük Kaymakamı Cüneyt Demirkol ise, Hüyük ilçesinin hem hayvancılık hem de tarımsal üretim noktasında çok yüksek bir potansiyele sahip olduğunu dile getirerek, bu faaliyetlere desteklerinden ötürü KOP İdaresi Başkanlığı’na ve emeği geçen tüm kurumlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından küçükbaş hayvan yetiştiricilerine kepenekleri teslim edildi.

Programa, Hüyük Kaymakamı Cüneyt Demirkol, , Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, KOP Kalkınma Bölge İdaresi Başkan Yardımcısı Murat Karakoyunlu, Konya Hayvan Sağlığı Şube Müdürü İsa Kaplan, Hüyük Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş, Hüyük Ziraat Odası Başkanı Hürriyet Şahin, kurum müdürleri, küçükbaş hayvan yetiştiricileri katıldı.