Hüyük’te korona virüs nedeniyle kapatılan Pazar yeri yeniden kuruldu

Konya’nın Hüyük ilçesinde, korona virüs salgını münasebetiyle artan vakalar sebebiyle ikinci kez kapatılmak zorunda kalınan halk pazarı yeniden faaliyetine başladı.

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, ilçe merkezinde Covid-19 tedbirleri çerçevesinde üç haftadır kapalı tutulan halk pazarının bu haftadan itibaren alınan tedbirler sonrasında tekrar faaliyete geçerek vatandaşlara hizmet vermeye başladığını söyledi. Başkan Çiğdem, ilçede Perşembe günleri kurulan halk pazarı hususunda benzer tedbirlerin yeniden alınmaması noktasında vatandaşların ve pazarcı esnafının alınan tedbirler ile maske, fiziki mesafe ve hijyen kurallarına uyması çağrısında bulundu. Başkan Çiğdem, bu kapsamda yeniden açılan pazar yerinde İlçe Kaymakamı Cüneyt Demirkol ve filyasyon ekipleri ile beraber pazarcı esnaflarını tezgahlarında ziyaret ederek kurallara uymaları noktasında kendilerinden duyarlılık beklediklerini ifade ettiklerini de sözlerine ekledi.

Hüyük halk pazarı daha önce da yaz mevsiminde korona virüs önlemleri kapsamında iki ay süreyle kapatılmıştı.