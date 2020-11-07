Hüyük’te korona virüs denetimleri

Konya’nın Hüyük ilçesinde, İçişleri Bakanlığı’nın 81 il valiliğine gönderdiği genelge kapsamında geniş kapsamlı denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde İlçe Kaymakamı Cüneyt Demirkol, Belediye Başkan Vekili Mustafa Kemal Ateş, ilçede görev yapan kurum amirleri, kolluk kuvvetleri, mahalle muhtarları ve filyasyon ekipleri de sahaya çıktı. Denetimler çerçevesinde ilçe merkezinde faaliyet gösteren esnaflar ziyaret edildi. Denetimlerde, içerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminde temel prensipler olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulması konusunda uyarılarda bulunuldu. Havaların soğumaya başlamasıyla kapalı alanlarda yoğunlaşmaların artacağının öngörüldüğü, fiziki mesafenin hayatın her alanında ve tüm mekanlarda uyulması gereken bir kural olduğu hatırlatılarak kapalı alanlarda kalabalık şekilde toplanılmasının halk sağlığı açısından risk oluşturduğu ve kapalı mekanların sık sık havalandırılması gerektiği gibi hususlar esnaflara hatırlatıldı. Denetimlerin düzenli olarak devam edeceği belirtildi.