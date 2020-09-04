Hüyük’te korona virüs denetimi
KONYA’NIN HÜYÜK İLÇESİNDE, İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NIN 81 İL VALİLİĞİNE GÖNDERDİĞİ GENELGE DOĞRULTUSUNDA KORONA VİRÜS SALGINI TEDBİRLERİ ÇERÇEVESİNDE DENETİMLER GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
Konya’nın Hüyük ilçesinde, İçişleri Bakanlığı’nın 81 il valiliğine gönderdiği genelge doğrultusunda korona virüs salgını tedbirleri çerçevesinde denetimler gerçekleştirildi.
Hüyük Kaymakam Vekili Anıl Adıgüzel ile Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem’in de sahaya çıkarak bizzat katıldığı denetimlerde, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında, içerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminde temel prensipler olan temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulması konusunda vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.
İlgili kurum ve kuruluşların yöneticileri ve personeli, mahalle muhtarları, meslek odaları, kolluk kuvvetleri ve zabıta ekipleri ile birlikte gerçekleştirilen denetimlerde, alışveriş merkezleri, lokanta, kafe, restoran, kahvehane, çay bahçesi, kıraathane, konaklama tesisleri, düğün ve nikah yapılan yerler, berber ve kuaför, güzellik salonları, internet kafeler, toplu ulaşım araçları, ticari taksiler, taksi durakları, parklar, cadde ve sokaklar gibi yaşam alanları temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarına uyulup uyulmadığına bakılarak kontrol edildi.
Karşılaşılan vatandaşlara ise, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında rehberlik edici ve bilinçlendirmeye yönelik bilgilendirmeler ve uyarılar yapıldı.
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