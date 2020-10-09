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Hüyük’te korona virüs demetimi yapıldı
KONYA'NIN HÜYÜK İLÇESİNDE, KORONA VİRÜSLE (COVİD-19) MÜCADELE KAPSAMINDA İLÇE YÖNETİCİLERİ DENETİM GERÇEKLEŞTİRDİ.
KONYA 09.10.2020, 17:44
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Konya’nın Hüyük ilçesinde, korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında ilçe yöneticileri denetim gerçekleştirdi.
Denetimlere Hüyük İlçe Kaymakamı Cüneyt Demirkol ile İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Kemal Ateş ve daire amirleri de eşlik etti. Pazar yerinin yanı sıra kent merkezindeki ve dış mahallelerdeki işyerleri ve yaşam alanları da söz konusu kurallar çerçevesinde kontrol edildi. "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla ülke genelinde eş zamanlı olarak yapılan denetimlerde Kaymakam Demirkol ve Başkan Yardımcısı Ateş, vatandaşlar ile işyeri sahiplerine salgının daha da yayılmaması için maske, fiziki mesafe ve hijyen kurallarının önemine dikkat çekti.
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