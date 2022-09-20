Hüyük’te kaymakamlıktan gaziler onuruna yemek

Konya’nın Hüyük ilçesinde kaymakamlık tarafından gaziler onuruna yemek programı düzenlendi.

Kaymakam Hasan Çimer, ilçede yaşayan gaziler onuruna verilen yemekte gaziler ile şehit aileleri ile bir araya geldi. 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle verilen yemekte konuşan Kaymakam Çimer, gazilik ve şehitlik müessesesinin önemine ve kutsiyetine vurgu yaparken, devlet olarak her zaman gaziler ve şehit yakınlarının yanlarında olduklarını belirtip katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Yemeğe, Kaymakam Çimer’in yanı sıra Beyşehir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Küçük, İlçe Jandarma Komutanı Adem Başaran, İlçe Emniyet Amiri Dursun Ali Özer, kurum müdürleri, gaziler ve şehit aileleri katıldı.