Hüyük’te ilk hasat çilekler tüketiciyle buluştu

Konya’nın Hüyük ilçesinde, sezonun ilk hasat ürünü çilekler tüketiciyle buluştu.

Hüyük Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş, coğrafi işarete de sahip olan Hüyük’ün bu sezon ilk ürünü olan çileklerin hasat edilmeye başlandığını söyledi. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın destekleriyle kurulan ilçeye bağlı Kıreli Mahallesi’ndeki serada ilk ürün çilek hasadının başladığını belirten Tingiş, ürünlerin üretici tarafından kilosu 20 liradan satışa sunulduğunu vurguladı. Tingiş, önümüzdeki günlerde ilçe genelinde açık alanlarda üretimi yapılan çileklerin hasadının da başlayacağını belirterek, “Bölgemizde 2022 yılı içerisinde yoğun miktarda yeni dikim yapılmış olup, çilek üretiminde bu yıl yaklaşık yüzde 25’lik bir artış bekliyoruz. İlçemizde bulunan sulama barajlarının yüzde 100 doluluk seviyesine ulaşmış olması da üreticilerimizin yüzünü güldürmektedir. Sularımızın rantabl kullanılması halinde bu yıl içerisinde sulama havzasına yeteceğini düşünüyoruz. Bu anlamda, 2022 yılının çilek üreticilerimize hayırlı uğurlu olmasını ve bereketli bol kazançlar getirmesini diliyorum” dedi.