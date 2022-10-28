Hüyük’te hatıra ormanına ilçe protokolü fidan dikti

Konya’nın Hüyük ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde hatıra ormanına orman fidanı dikimi gerçekleştirildi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 99. Yıldönümü çerçevesinde ilçe protokolü Hüyük-Doğanhisar yolu üzerinde bulunan Atatürk Hatıra Ormanında düzenlenen fidan dikimi etkinliğinde bir araya geldi. Hüyük Kaymakamı Hasan Çimer’in yanı sıra kurum amirleri ve öğrenciler de çok sayıda orman fidanını alanda toprakla buluşturdu. Dikimi gerçekleştiren Kaymakam Çimer sonrasında fidana can suyunu verdi. Bu arada, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi. Atatürk büstüne çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene, Hüyük Kaymakamı Hasan Çimer, İlçe Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının başkan ve temsilcileri, muhtarlar ve gaziler katıldı.