Hüyük’te grup yolunda çalışmalar sürüyor

Konya’nın Hüyük ilçesinde yürütülen yol çalışmaları hız kesmeden sürüyor.

Beyşehir-Isparta Karayolu’nun Hüyük Yelten ayrımındaki Selki, İmrenler, Çamlıca, Köşk ve Burunsuz mahallelerinin bağlantılarını sağlayan grup yolunda da genişletme, kot düşürme ve asfalt çalışmalarının başlatıldığı bildirildi. Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın direktifleri doğrultusunda başlatılan grup yolundaki çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini belirtirken, “Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Yol çalışmalarından dolayı başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay olmak üzere Fen İşleri Daire Başkanımıza, Beyşehir Fen İşleri Bölge Müdürümüze, mahallelerimiz ve ilçem adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Hüyük Muhtarlar Derneği Başkanı Süleyman İlkay Ceylan da, yürütülen yol çalışmalarından dolayı bölge olarak yaşadıkları memnuniyeti dile getirdi, teşekkür etti.