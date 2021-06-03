Hüyük’te gençlik merkezi dönemi başlıyor

Konya’nın Hüyük ilçesinde, bakım ve onarımdan geçirilen eski belediye hizmet binası, yeni yapısıyla bundan böyle “Gençlik Merkezi” olarak hizmet verecek.

Yürütülen çalışmalarla projeye uygun hale getirilen Gençlik Merkezi binası, hizmete sunulmak üzere Gençlik ve Spor Konya İl Müdürlüğü’ne devredildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilatı desteğiyle Hüyük Belediyesi tarafından ‘Akademi Hüyük” projesi kapsamında bakım, onarım ve yapım çalışmaları yürütülen Hüyük Gençlik Merkezi binası, Hüyük’te imzalanan protokol kapsamında Gençlik ve Spor Konya İl Müdürlüğüne devirle teslim edildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin, yapılan protokol çerçevesinde imzaların atılmasının ardından yaptığı açıklamada, gençlik merkezinin Hüyük’e ve ilçe gençliğine hayırlı olması dileğinde bulundu. Şahin, Hüyük Gençlik Merkezi’nin hizmete girmesiyle hem yörenin çehresini değiştireceğini hem de gençliğe önemli katkılar sunacağını dile getirirken, “Belediye Başkanımızın da dediği gibi güzel, kendisini yetiştirmiş bir gençlik ve ileride hangi makama ve mevkiye gelirse gelsin Hüyük’e hizmet edecek gençler ortaya çıkmasını arzu ediyoruz. İnşallah, bu anlamda bu gençlik merkezimiz önemli bir işlevi yerine getirecek” dedi.

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem de, Hüyük Belediyesi eski hizmet binasının proje çerçevesinde gençlik merkezine dönüştürülüyor olmasının sevincini yaşadıklarını belirterek, “Gençlik Merkezi’mizden gençlerimiz 32 farklı branşta istifade edebilecek. Akademi Hüyük, burada gençlerimizin eğitim ve fiziksel gelişimlerine katkı sunacak. Merkezde, teknoloji ve spor odaları, ek ders alınabilecek sınıflar yer alıyor. Sağlıklı nesiller yetişmesinin yolu bu tür yatırımların ilçemize kazandırılmasından geçiyor. Bu projenin hayata geçirilmesinde destek ve katkılarını esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum” dedi.