Hüyük’te asfalt çalışmaları

Konya’nın Hüyük ilçe merkezinde ve kırsal mahallelerde yürütülen sıcak asfalt çalışmalarında sona gelindiği bildirildi.

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığının destekleriyle ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde süren yol yapım ve sıcak asfalt çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Çalışmaları devam ettiren Hüyük Belediyesi ekiplerinin ilçeye bağlı Budak, Tolca mahallelerinde yol genişletme ve asfaltlama çalışmalarında sona yaklaştığını ifade eden Başkan Çiğdem, “İmrenler Mahallemizdeki TOKİ konutları ve çevresinde de çalışmalarda sona yaklaşılırken, Selki, Çamlıca, Mutlu ve Çavuş mahallelerimizde ise asfaltlama çalışmalarına devam ediliyor. Mahalle yollarımızın tamamının alt yapısı kontrol edilerek stabilize malzeme ile kaplanıyor. Dolgu çalışmalarında alt temel malzemeyle zemin güçlendirmesi yapılıyor” dedi.

Hüyük ilçe merkezindeki sıcak asfalt çalışmaları ile çevre yolunda devam eden duble yol asfalt çalışmalarında da sona gelindiğini ve yakın zamanda hizmete gireceğini belirten Çiğdem, yoğun bir mesainin devam ettiği yollarda belediye meclis üyeleriyle birlikte incelemede bulundu. Başkan Çiğdem, çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:

“Şu ana kadar bazı mahallelerimizin yolları asfaltlandı, bazı mahalle yollarının asfalt çalışmaları da bitmek üzere. Hava sıcaklığı değerleri belli bir oranda düştü. Bu sıcaklıklarda 15-20 gün daha asfaltlama çalışması devam ettirilebilir. Stabilize yol çalışmalarımız devam ediyor. Kış şartları yaklaşıyor. Asfaltlama sezonu bittiğinde kalan diğer yollarla ilgili çalışmaları da gelecek yıl ilkbahar döneminde yapmayı planlıyoruz. ‘Benim yolum asfaltlanmadı’ diye diğer kırsal mahallelerimizdeki vatandaşlarımız üzülmesinler. Söz verdiğimiz yolların tamamını önümüzdeki yıl bitirmeyi hedefliyoruz. Şükürler olsun ki Büyükşehir’in her imkanı Hüyük’e sirayet ediyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay 2020 yılı için söz verdiği gibi bizden desteklerini hiç esirgemedi; Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum da asfalt malzeme (zift) alımı için ilçemize maddi destek verdi. Bu çalışmalarda emeği geçen başta Bakanımız Murat Kurum’a, Konya Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Fen İşleri Daire Başkanlığına ve işçi kardeşlerime sonsuz teşekkür ediyorum.”