Hüyük Şehit Polis Memuru Kadir Ozan Yüce Kütüphanesi hizmete açıldı

Konya’nın Hüyük ilçesinde, Şehit Polis Memuru Kadir Ozan Yüce’nin adını taşıyan kütüphane hizmete açıldı.

Hüyük Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde düzenlenen açılış programına katılan İlçe Kaymakamı Hasan Çimer, şehit aileleri başta olmak üzere kütüphanenin oluşturulmasında emeği geçen kurumlar ile eğitim camiası mensuplarına teşekkür etti. Açılışı gerçekleştirilen Şehit Polis Memuru Kadir Ozan Yüce Kütüphanesi’nin, 2020 yılında Şehit Polis Memuru Emre Horoz’un babası Mustafa Horoz’un girişimiyle hayata geçirilen “Konya Şehit Kütüphaneleri” projesi çerçevesinde açılan kütüphaneler arasında yer aldığı belirtildi. Açılış törenine Kaymakam Çimer’in yanı sıra şehit aileleri, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.