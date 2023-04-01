Hüyük Devlet Hastanesinde hacamat ve sülükle tedavi dönemi başladı

Konya’nın Hüyük İlçe Devlet Hastanesinde açılan Geleneksel Ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları (GETAT) Polikliniğinde ozon ve sülük tedavileri ile proloterapi uygulaması, PRP mezoterapi ve kupa tedavisi (hacamat) uygulamalarının başladığı bildirildi.

Hüyük Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Kendir, günden güne gelişen ve büyüyen Hüyük ilçesinde sağlık hizmeti sunumunda kaliteyi daha da artırarak tıbbın her alanından yöre halkının fayda sağlaması için çalışmalarının netice vermeye başladığını belirtti. Uzman kadroları eşliğinde hastanede yeni açtıkları GETAT ünitesi ile alternatif yöntemlerden de destek alarak sağlığın korunması ve geliştirilmesine yönelik çok önemli bir adımı attıklarını ifade eden Mehmet Kendir, “Tanı, tedavi uygulamalarının bu yöntemle desteklendiği ve sağlığın korunmasında etkili olduğu kanıtlanmış. Bu uygulamalar sayesinde hastalarımıza en iyi şekilde hizmet vermeye hazırız. Süreçte emeği geçen tüm büyüklerimize ve ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yeni ünitede Op. Dr. Ahmet Yeşiltaş ve ekibi hasta kabulüne başlamıştır” dedi.

Kendir, yeni tedavi hizmetinden istifade etmek isteyen vatandaşların ALO 182, MHRS veya hastaneye başvurarak randevu alabileceklerini de sözlerine ekledi.