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Huğlu Taşkın Korumasında sona yaklaşıldı

Konya’nın Beyşehir ilçesine bağlı Huğlu Mahallesinde DSİ 4. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen taşkın koruma çalışmalarında sona doğru yaklaşıldığı bildirildi.

KONYA 17.08.2022, 10:31
Huğlu Taşkın Korumasında sona yaklaşıldı

Konya’nın Beyşehir ilçesine bağlı Huğlu Mahallesinde DSİ 4. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen taşkın koruma çalışmalarında sona doğru yaklaşıldığı bildirildi.

DSİ 4. Bölge Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Huğlu Mahallesinde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgiler verilerek, "Küçük sanayi alanını ve tarım arazilerini taşkın riskine karşı korumak için ele alınan iş çerçevesinde, 1 adet tersip bendi, 400 metre uzunluğunda beton kanal imalatı ve 4 adet menfez imalatı tamamlanmıştır. Projede korkuluk, çevre düzenlemesi ve tel çit işleri devam etmektedir" denildi.

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