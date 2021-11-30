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Horizon Projesi’nde paydaşlar bir araya geldi

Konya Büyükşehir Belediyesinin proje ortağı olduğu Avrupa Birliği Horizon 2020’nin kentsel hareketlilik, erişilebilirlik ve bağlanabilirlik alanında çağrısı olan Era-Net Cofund Projesi kapsamında proje ortakları bir araya geldi. Konya, Brüksel ve Strazburg’un ortak hareket edeceği projede üç şehirde de dezavantajlı gruplara yönelik araştırmalar ve uygulamalar görüşüldü.

KONYA 30.11.2021, 14:55
Horizon Projesi’nde paydaşlar bir araya geldi

Konya Büyükşehir Belediyesinin proje ortağı olduğu Avrupa Birliği Horizon 2020’nin kentsel hareketlilik, erişilebilirlik ve bağlanabilirlik alanında çağrısı olan Era-Net Cofund Projesi kapsamında proje ortakları bir araya geldi. Konya, Brüksel ve Strazburg’un ortak hareket edeceği projede üç şehirde de dezavantajlı gruplara yönelik araştırmalar ve uygulamalar görüşüldü.

Konya Büyükşehir Belediyesinin proje ortağı olduğu Horizon 2020 Era-Net Cofund Projesi kapsamında proje ortakları ilk değerlendirme toplantısını Strazburg’da yaptı. Avrupa Birliği Horizon 2020’nin kentsel hareketlilik, erişilebilirlik ve bağlanabilirlik alanında bir çağrısı olan ERA-NET Cofund desteğine, Konya Büyükşehir Belediyesi’nin de proje ortağı olduğu ve kısa adı JUSTICE olan “Kapsayıcı Bir Sehir Modeli Elde Etmek için Kentsel Morfoloji, Zaman-Mekânsal, Sosyo-Bilişsel Erişebilirliğe Katılım Projesi” 2021 yılı Mayıs ayında başladı. Aylık olarak çevrimiçi toplantıların yapıldığı projede ilk yüz yüze toplantıda proje ortakları Fransa’nın Strazburg şehrinde bir araya geldi. Strazburg Üniversitesi’nin ev sahipliği yaptığı toplantıya Konya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi’nden yetkililer, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Brüksel Louvain Üniversitesi ve Brüksel Libre Üniversitesi’nden akademisyenler ve idareciler katıldı. Konya, Brüksel ve Strazburg’tan ortakların bulunduğu projede üç şehirde bulunan fiziksel engelliler, görme engelliler, yaşlılar ve düşük gelir gruplarının toplu ulaşıma ve sosyal alanlara erişilebilirlik seviyeleri üzerine gerçekleştirilen nitel görüşmelerin analizleri ve karşılaştırmaları yapıldı. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda projenin ilerleyen safhalarında kullanılmak ve oluşturulacak modellere temel teşkil etmek üzere gerekli olacak veri girdileri üzerine tartışma ve değerlendirmeler gerçekleştirildi. Toplam bütçesi 1 milyon 96 bin Avro olan proje kapsamında vatandaşlara yönelik anket çalışmaları yapılacak, üç şehir için dijital erişilebilirlik atlası oluşturulacak, akademik yayınlar hazırlanacak ve Konya’da ise görme engellilerin toplu ulaşımda erişilebilirliğini artıracak bir uygulama gerçekleştirilecek.

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