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Hırsızlık şüphelileri jandarmanın takibiyle yakalandı
Konya’da bir bağ evinin kapısını yerinden sökerek hırsızlık yaptığı iddia edilen ikisi kadın üç şüpheli jandarmanın takibi sonucu yakalandı.
KONYA 07.01.2021, 23:19
Konya’da bir bağ evinin kapısını yerinden sökerek hırsızlık yaptığı iddia edilen ikisi kadın üç şüpheli jandarmanın takibi sonucu yakalandı.Merkez Selçuklu ilçesi Kızılcakuyu Mahallesi Öziçi mevkisinde bir bağ evinin kapısının yerinden sökülerek ev içerisinde bulunan çok sayıda ev ve bahçe malzemelerinin çalınması üzerine Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri inceleme başlattı. A.A. ile kadın şüpheliler S.A. ve F.D.’nin içinde bulunduğu araç Ankara yolu Büsan Sanayisi önünde yakalandı. Araçta yapılan aramada muhtelif ev eşyası, sulamada kullanılan malzemeler ve büyük tip bahçe makası ele geçirilirken şüpheliler gözaltına alındı.
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