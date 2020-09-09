Hayata geçirilen "Şehir Atölyesi" Konya’nın tarihi dokusuna katkı sağlayacak

Konya Büyükşehir Belediyesi, şehrin tarihi dokusuna katkı sağlayacak projelerin üretileceği Şehir Atölyesi’ni hayata geçirdi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Şehir Atölyesi’nde incelemelerde bulundu. Kadim şehir Konya’yı gelecek nesillere daha güzel şekilde bırakmak için belediye olarak farklı oluşumları hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Altay, Şehir Atölyesi’nde şehrin çehresini değiştirecek, tarihi dokuya katkı yapacak projeleri üreteceklerini söyledi. Başkan Altay, “Atölyemizde, mimar, şehir plancısı, inşaat mühendisi, iç mimar ve çevre tasarımı olmak üzere 4 farklı meslek grubundan 21 yeni mezun arkadaşımız yer alıyor. Arkadaşlarımız, her zaman rol model olan şehrimizde daha nitelikli bir hayat sürdürülmesi ve gelen ziyaretçilerin kadim şehircilik anlayışını görmelerini sağlamak amacıyla projeler üretecek. Ayrıca, eğitim sürecini üniversitelerimizde devam ettiren, geleceğimizi emanet bırakacağımız gençlerimizin şehir ile daha canlı bağ kurarak akademik kazanımlarını uygulama sahalarına taşıyacak imkanları sağlamayı amaçlıyoruz. Burada, bize emanet olan şehrimizin tarihi zenginliğinin en güzel şekilde değerlendirilmesini ve gelecek nesillere insanlığa değer katan bir mimarinin emanet edilmesini arzuluyoruz. Şehrimiz için hayırlı olsun” dedi.

Şehir Atölyesi, Konya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı olarak kullanılan Tarihi Sanayi Mektebi binasında hizmet veriyor.