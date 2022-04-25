Konya’nın Seydişehir ilçesinde yakalandığı MS hastalığından dolayı yürüyemeyen 3 çocuk annesi Ayşe Özmen (53), 5 yıldır hayalini kurduğu akülü tekerlekli sandalyesine kavuştu.

5 yıl önce yakalandığı MS hastalığından dolayı yürüyemeyen demir profillerle yapılan sehpa yardımıyla dışarıya çıkabilen Ayşe Özmen, Seydişehir Ümit Çocukları Derneğinden akülü tekerlekli sandalye talebinde bulundu. Ayşe Özmen’in talebi üzerine üzerine harekete geçen dernek yöneticileri, kısa süre içerisinde temin ettiği akülü tekerlekli sandalyeyi Ayşe Özmen’e teslim etti.

MS hastalığından dolayı yürüme zorluğu çektiğini söyleyen Ayşe Özmen, "5 yıldır dört duvar arasında sanki tutsaktım. Engelim bedensel olduğundan dolayı Ümit Çocukları Derneğinden akülü araç talep ettim. Dernek Başkanı ve yönetimi bu konuda bana yardımcı oldu. Artık akülü aracımı aldım. Pazara gidip marketten de alış veriş yapabileceğim dernek yönetiminden Allah razı olsun. Bana bir hayat verdiler, istediğimi yapabilirim. Çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Amaçlarının engelli bireylerin kendi hayatlarını devam ettirmelerini kolaylaştırmak olduğunu kaydeden Ümit Çocukları Derneği Başkanı Münevver Yalçınkaya, “Amacımıza ulaştık. Engellerinden dolayı yürüyemeyen kardeşimiz inşallah bu sayede dışarı çıkabilecek. Biz onlar için varız. Onlara yardım etmek için buradayız. Mutluyuz. Yapılan son yardımlar ve bağışlar ile Seydişehir’de sandalye ihtiyacı olan kalmadığını görüyoruz" diye konuştu.